﻿ Домбровский: "латышские" партии оказались в тупиковой ситуации, Mixnews.lv

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Политическая система в Латвии зашла в тупиковое положение, поскольку в парламенте образовались два партийных блока, которые отказываются идти на компромисс. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат 13-го Сейма, кандидат в премьер-министры от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский.

По словам политика, партии должны правильно расставить приоритеты.

"Обрисовались блок старых сил и блок новых сил. Для создания правительства голосов не хватает у обоих. То есть они сейчас должны решить, что для них важнее - выполнение обещаний или красные линии", - отметил он.

Домбровский указал, что "красные линии" по отношению к его партии являются "болезнью нетерпимости", которая будет только прогрессировать.

"Красные линии у них относятся к партии "Согласие". Партии, называющие себя латышскими, прочертили красные линии против "нелатышских" партий. Их мотивация очевидна - это болезнь нетерпимости. У них теперь красные линии и против Союза "зеленых" и крестьян, думаю, это будет продолжаться. Это закономерно, что наша политическая система зашла в тупик, образовались два блока и ни у одного из блоков нет большинства для того, чтобы сформировать правительство", - заявил политик.

Напомним, президент пригласил на встречу сегодня в 17.00 все представленные в Сейме партии.

На встречу приглашены "Согласие", KPV LV, Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK, "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщает Госканцелярия, встреча состоится в Рижском замке. После нее президент выступит с заявлением.

Как уже сообщалось, президент сегодня в Рижском замке встретился с кандидатами в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артисом Пабриксом и партии KPV LV Алдисом Гобземсом.

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.