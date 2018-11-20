﻿ Лембергс: к власти пришли необольшевики! Только маузера не хватает, Mixnews.lv

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Избранным в 13-й Сейм партиям не удается сформировать правительство, так как среди политиков нет лидеров, которые могли бы договориться со всеми партнерами. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Он также отметил, что Новая консервативная партия (НКП) проводит политику, напоминающую действия советских большевиков.

"Все зависит от личностей. Сейчас как минимум две фракции возглавляют сомнительные люди - это необольшевики, коммунисты, я имею в виду новых консерваторов. А также партия Кайминьша. НКП не хватает только маузера и нагана, а так - все подходы именно такие. Они же все вопросы хотят решать согласно революционному самосознанию. Если ты в шубе - то ты буржуа, а если буржуа - то подлежишь расстрелу. И дело с концом", - сказал Лембергс.

Он также указал, что правительственная программа Борданса была невыполнимой и наивной.

"У Борданса была программа на 2,5 миллиарда, это все можно выполнить лет через пять, и то - при хорошем состоянии бюджета. Они просто написали то, что хорошо звучит для избирателей. Минимум 200 евро пенсия. Для этого надо полмиллиарда, а в бюджете есть только дырка", - сказал Лембергс.

Напомним, 7 ноября президент доверил формирование правительства кандидату НКП Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.