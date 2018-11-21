﻿ Домбровский: ведущую скрипку играют "Для развития/За!" и "Новое Единство", Mixnews.lv

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Назначение депутата Мартиньша Бондарса ("Для развития/За!") с арестованными счетами главой Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии многое говорит о том, кто может стать будущими премьер-министром и министром финансов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат 13-го Сейма, кандидат в премьер-министры от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский.

Таким образом Домбровский прокомментировал назначение политика с сомнительной репутацией на пост главы руководителя налоговой комиссии.

По его словам, между участвующими в переговорах о формировании правительства существует определенное соглашение о том, кто какими комиссиями будет руководить.

"Между партиями действует пакетное соглашение. Все политические силы соглашаются на распределение между ними комиссий и руководства над ними. Ведущую скрипку играет блок старых сил. Речь идет о "Для Развития/За!" и "Новом Единстве". Руководство Бюджетной комиссии и Минфина свидетельствует о том, каков взгляд на формирование правительства у блока старых сил", - заявил Домбровский.

По словам политика, за репутационную составляющую, например, Мартиньша Бондарса, отвечает именно объединение "Для развития/За!".

Напомним, в прошлом году банковские счета и имущество Мартиньша Бондарса арестовал суд. Такое решение было принято, чтобы взыскать с него средства в рамках уголовного дела разорившегося в 2011 году банка Latvijas Krājbanka. В июне 2017 года Суд Видземского предместья Риги постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka (в том числе и с Бондарса). Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре.

Как сообщал телеканал TV3, к Бондарсу были применены обеспечительные меры, арестовано все его имущество, а также его тогдашняя зарплата. Из ежемесячной зарплаты в 1000 евро Бондарс, являвшийся тогда депутатом Рижской думы, получал минимальную сумму, а оставшуюся ее часть удерживали в качестве гарантии для обеспечения требования в размере 15 млн евро.

Одновременно Бондарса обвинили в том, что он специально переписал на свою жену Иеву дом и земельный участок в районе Риги Марупе. Полиция начала уголовный процесс, чтобы установить, не является ли договор политика Мартиньша Бондарса со своей супругой фальшивым. Как отмечает телепрограмма De facto, этот договор гарантирует, что у политика нельзя отобрать семейный дом — в том случае, если суд признает Бондарса виновным в нанесении ущерба Latvijas Krājbanka.