﻿ Спасатель о Золитуде: наших ребят надо было силой вытаскивать с руин магазина, Mixnews.lv

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Трагедия в Золитуде, которая произошла пять лет назад, оставила след на работе и личной жизни, рассказал в интервью радио Baltkom оперативный дежурный Управления оперативного руководства Государственной пожарно-спасательной (ГПСС) службы, майор Андрей Озолиньш, который был на месте трагедии и координировал работу спасательной службы.

"Это была одна из самых страшных трагедий. Это оставляет следы на работе и личной жизни. У нас погибли коллеги. Нас ведь не так много, мы все друг друга знаем. Вилнис Штейнитис был не только коллегой, но и другом. Обрушения в нашей практике уже были, но не в таких масштабах. Первые на место приехали дежурные, я заехал в депо, собрал людей и инструменты, все собрались моментально. Я приехал за 2 минуты до второго обрушения, после которого погибли три сотрудника ГПСС. Могло быть больше погибших, ведь о втором обрушении ничего не свидетельствовало. Мы действовали по правилам. Было еще и третье обрушение. Наша работа связана с риском. Первый день я со всеми разгребал обломы, во второй день руководил координационной работой", - рассказал он.

По его словам, в эти дни приходилось сталкиваться с критикой и объяснять людям свои действия и решения.

"Критика — это нормально, все переживают за близких. Спасательная операция длилась долго. Но нашего профессионального уровня, нашего обеспечения, хватало. За вторые сутки я дал 15 интервью, где объяснял, что если бы надо было, мы бы запросили помощь. Но там было небольшое пространство. У нас были кинологи, термокамеры, специфическая техника. Нас и так было много на это закрытое пространство - 600 работников побывало там за все три дня, их надо было силой оттуда вытаскивать. Людям со стороны кажется, они знают лучше, но это коробок спичек — как только вытащишь спичку, все может разрушиться. Там было шумно, но мы делали минуты тишины, чтобы услышать людей. Тихо там не было", - рассказал он.

По словам Озолиньша, во время работы он думал о поставленых задачах, а волю эмоциям дал позже.

"Ты работает на автомате, адреналине. Когда я доставал своих коллег, я думал о работе, тяжелее становится потом, когда думаешь об этом. Думаю, это цепочка происшествий, которая привела к трагедии. Если кого-то накажут, то все равно ничего не изменит, никого уже не вернуть. Надо думать о том, как предотвратить такие вещи", - подчеркнул спасатель.

Он отметил, что после трагедии в службе произошли изменения.

"Закупака оборудования пошла быстрее — это экипировка, техника. Решение было принято уже до Золитуде, но из-за трагедии не было никаких проволочек, все реализовывалось очень быстро. И психологическая помощь — до этого как-то стеснялись, не говорили об этом, но после трагедии отношение поменялось. И социальные гарантии стали лучше", - сказал он.

Президент Латвийской ассоциации неотложной медицинской помощи, экс-глава "скорой" Сармите Виллере, которая в момент трагедии занимала должность заместителя руководителя Рижского регионального центра по оперативным вопросам Службы неотложной медицинской помощи, участвовала в координации работы "скорой" помощи во время трагедии, отметила, что в ее практике трагедия в Золитуде была самой страшной.

"В моей карьере это была самая большая трагедия, которая продолжалась три дня. Руководящая часть, когда появилась информация о трагедии, была уже дома, но мы все вернулись, быстро организовали работу, отправили бригады туда, чтобы пострадавшим можно было обеспечить помощь. Был вечер, точной информации о пострадавших не было. Мы собрали 60 человек, которые не должны были работать, но они были отзывчивы и и очень быстро собрались. Мы готовились к тому, что будет много пострадавших. Первая информация была о 50 людях, потом сообщили о 300 пострадавших, мы готовились к максимальному количеству", - сказала Виллере.

По ее словам, об ответсвенности за эту трагедию она задумала позже.

"Задумалась уже позже. Для меня был шок — человек пошел за хлебом и не вернулся. А ответственность за это никто не несет. Все друг на друга сваливают, кто там что подписывал. Но прошло уже пять лет! Единственный, кто тогда был понес наказание — это глава Центра катастрофы Мартиньш Шицс, который придал огласке список погибших. И когда он стал депутатом, он многое делал для Службы неотложной медицинской помощи. Но у нас остается проблема с квалифицированными специалистами. У нас есть молодежь, у них горят глаза, но потом они начинают работать, энтузиазм угасает. Если и другие изменениям — теперь можно бесплатно получить помощь психолога", - отметила она.

Сегодня, 21 ноября, исполняется пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии состоится памятное мероприятие.

В связи с пятой годовщиной со дня трагедии в Золитуде радио Baltkom проведет программы, приуроченные к событию. С 8.00 до 10.00 выйходит спецвыпуск "Утро на Baltkom". С 11.00 до 14.00 подключайтесь к программе "Круглый стол", а с 16.00 до 19.00 - к "Вечернему Интерактиву", посвященному Золитудской трагедии.

Фотогалерею событий в Золитуде пять лет назад можно посмотреть здесь, а эфиры с прошлых лет можно послушать здесь!