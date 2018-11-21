﻿ Мы помним: на радио Baltkom – день, посвященный трагедии в Золитуде, Mixnews.lv

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Сегодня, 21 ноября в связи с 5-летием трагедии в Золитуде практически все программы на радио Baltkom будут посвящены этой теме.

Ведущие вместе со слушателями и экспертами будут вспоминать первые дни трагедии, говорить о политической, юридической и моральной ответственности, а также пытаться выяснить, изменилось ли что-то спустя 5 лет после крупнейшей по числу жертв трагедии со времен восстановления независимости Латвии.

Так, уже с утра на радио Baltkom побывали оперативный дежурный Государственной пожарно-спасательной (ГПСС) службы Андрей Озолиньш и бывший руководитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Виллере, с которыми мы вспомнили первые часы трагедии и поговорили о том, как координировалась работа оперативных служб в первые дни.

Тем временем с 11.00 до 14.00 на радио Baltkom состоится большой круглый стол, состоящий из трех тематических блоков. Так, с 11.00 до 12.00 поговорим об ответственности строителей. Гостями студии радио Baltkom станут приглашенный эксперт по делу об обрушении супермаркета в Золитуде, руководитель лаборатории строительных материалов РТУ Валдис Звейниекс, архитектор Зайга Гайле и независимый прораб, технический надзиратель за строительством Сергей Луценко.

С 12.00 до 13.00 поговорим о политической ответственности и о том, как изменилась политическая ситуация в стране после трагедии. В этом часе гостями радио Baltkom станут политолог Филипп Раевский и журналист, публицист, писатель Отто Озолс.

С 13.00 до 14.00 будем говорить о морально-юридической ответственности. В этом, последнем часе круглого стола примут участие начальник Государственной полиции Интс Кюзис, омбудсмен Юрис Янсонс, адвокат компании Maxima Latvija Александр Березин и руководитель общества Zolitūde 21.11., депутат 13-го Сейма Регина Лочмеле-Лунёва.

В свою очередь, с 16.00 до 19.00 на радио Baltkom состоится вечерний интерактив, посвященный трагедии в Золитуде. Во время интерактива будем следить за памятными мероприятиями, которые сегодня пройдут в Золитуде, а также будем связываться с экспертами.

54 человека погибли. Прошло 5 лет. Что мы смогли сделать за эти годы?

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.