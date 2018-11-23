﻿ Адвокат: спешка по делу Золитуде может быть губительна, Mixnews.lv

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В расследовании Золитудской трагедии все происходило, особенно на досудебном расследовании, в изрядной спешке. Делалось это для того, чтобы удовлетворить желание общества как можно быстрее привлечь к ответственности виновных и как можно строже наказать их. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала присяжный адвокат Елена Квятковская, адвокат бышей сотрудницы Maxima Инны Шуваевой.

По словам Квятковской, роль компаний, которые монтировали конструкции обрушившегося здания, в ходе расследования фактически вообще не оценена, хотя установлены факты подделки подписей и документов.

"Там и Vikom Industry и "Монце", защита других обвиняемых к этому все время привлекает внимание. Но получается, что это направление вообще не расследовалось, что для такого дела очень странно. Но, извините, если следствие усматривает причинно-следственную связь между действиями моей клиентки и тем, что погибли люди, но не усматривает связи между подделкой документов по монтажу той самой конструкции, которая упала, и даже не считает нужным расследовать это в контексте данного дела, на мой взгляд это может быть объяснено не теориями заговоров, о чем говорят слушатели, а скорее той спешкой, чтобы быстрее-быстрее удовлетворить желание общества о наказании виновных. И это просто не хватило времени, потому что все хотят, чтобы правосудие восторжествовало. А спешка в таком случае, просто губительна", - считает Квятковская.

Адвокат также признала, что в Латвии наблюдается очень большая проблема с коммуникацией, в том числе у судов и правоохранительных органов, потому что у людей нет достаточной информации, чтобы оценивать происходящие громкие процессы.

"Из-за этого возникают некоторые недоразумения, ощущение какой-то несправедливости и так далее. Поэтому сейчас наши суды и правоохранительные органы начинают по крайней мере разговаривать с народом немножко и что-то объяснять, что происходят в больших процессах. А так у людей создается совершенно ложное мнение о ситуации", - считает Квятковская.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Никто из девяти обвиняемых по уголовному делу о золитудской трагедии свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.

Рассмотрение дела в суде первой инстанции близится к завершению.