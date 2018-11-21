﻿ Вице-мэр Риги: отсутствие виновных спустя 5 лет - пощечина жертвам Золитуде, Mixnews.lv

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Мнение о том, что никто не виноват в Золитудской трагедии — это пощечина в адрес тех, кто связан с Золитудской трагедией. Об этом в эфире радио Baltkom сказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.

По его словам, законодательство в строительной сфере было крайне либеральным, после трагедии многие нормы были ужесточены.

"Окончательное решение примет суд, который оценивает вину тех должностных лиц, которые утверждали, может быть, и подделывали подписи или что-то другое - это или строители, или проектировщики. В любом случае, могу сказать только одно, что законодательство того времени было очень и очень либеральным. Оно давало очень большие возможности интерпретации. Министерство экономики, по сути дела, внимания на этот вопрос не обращало. После этого был принят довольно жесткий закон о строительстве. Я сейчас не буду ни прокурором, ни судьей, но могу сказать, что сегодня все на суде говорят, что никто не виноват — это пощечина всем, кто связан с этим делом", - сказал Америкс.

Чрезвычайное заседание по трагедии в Золитуде в ноябре 2013 года. На фото: бывший тогда премьером Валдис Домбровскис, министр юстиции Янис Борданс, глава минобороны Артис Пабрикс, госсекретари ведомств

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десятки экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам. Никто из обвиняемых свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.

К данному моменту прошло уже 133 судебных заседания, на которых выслушали 441 лицо. Первое заседание суда по Золитудской трагедии прошло 8 декабря 2015 года. Рассмотрение дела продолжается и по прогнозам продлится еще по меньшей мере год.

Сегодня, 21 ноября, исполняется пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии сегодня состоится памятное мероприятие.

В связи с пятой годовщиной со дня трагедии в Золитуде радио Baltkom проведет программы, приуроченные к событию. С 8.00 до 10.00 выйдет спецвыпуск "Утро на Baltkom". С 11.00 до 14.00 подключайтесь к программе "Круглый стол", а с 16.00 до 19.00 - к "Вечернему Интерактиву", посвященному Золитудской трагедии.