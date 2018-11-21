﻿ Журналист о Brexit: у доброго ирландца автомат закопан во дворе, Mixnews.lv

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Журналист о Brexit: у доброго ирландца автомат закопан во дворе (4)

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Эксклюзив | 21 ноября 2018 года, 18:55

Проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией считается одной из самых трудных в ходе переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом в эфире радио Baltkom заявил главный редактор "Нашей газеты" в Ирландии Сергей Тарутин.

Журналист подчеркнул, что после Brexit граница Ирландии фактически станет границей Евросоюза.

"Что касается возможного начала гражданской войны на территории Ирландии, то в сущности она никогда не заканчивалась. У каждого доброго ирландца автомат Калашникова закопан на заднем дворе. Естественно, с двух сторон звучат такие опасения и угрозы, если возникнет физическая граница, то республиканские ребята начнут традиционно взрывать блок посты и таможенные пункты", - сказал он.

Тарутин отметил, что в британском обществе возрастает количество запросов на получение ирландского гражданства.

"На 30% процентов выросло количество запросов на получение ирландского гражданства у британцев. Более 80 тысяч ирландских паспортов только за этот год получили жители северной Ирландии — Соглашение Страстной Пятницы. Получится "крымская ситуация", когда больше половины жителей страны живут с паспортами республики Ирландия", - отметил он.

Фото: flickr.com/calcuhater

Комментарии 4
Alex1 час назад
Когда читаешь болтовню СМИ об наших трудовых мигрантах,как-то и невдомёк куда латыши-латвийцы уехали.В Ирландию и Ирландию.Оказывается токмо в связи с выходом ,СМИ удосужились вспомнить ГЛАВНОЕ.Что есть ДВЕ Ирландии !И надо корректно писать - какая Ирландия !Как про Украину и республику КРЫМ в составе Украины.Правда раньше надо было это делать.А сейчас ящик Пандоры -1999й даёт плоды дальше.Косово гейропе аукнется ещё не раз .Кушайте -давитесь-крутитесь гейропцы...
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Ваенга1 час назад
С Brexit'ом в Европе закончился период перемирия, англосаксы сделают все возможное для начала внутриевропейских войн.
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yes1 час назад
в России 30тыч танков ждут
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