﻿ Журналист о Brexit: у доброго ирландца автомат закопан во дворе, Mixnews.lv

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Проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией считается одной из самых трудных в ходе переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом в эфире радио Baltkom заявил главный редактор "Нашей газеты" в Ирландии Сергей Тарутин.

Журналист подчеркнул, что после Brexit граница Ирландии фактически станет границей Евросоюза.

"Что касается возможного начала гражданской войны на территории Ирландии, то в сущности она никогда не заканчивалась. У каждого доброго ирландца автомат Калашникова закопан на заднем дворе. Естественно, с двух сторон звучат такие опасения и угрозы, если возникнет физическая граница, то республиканские ребята начнут традиционно взрывать блок посты и таможенные пункты", - сказал он.

Тарутин отметил, что в британском обществе возрастает количество запросов на получение ирландского гражданства.

"На 30% процентов выросло количество запросов на получение ирландского гражданства у британцев. Более 80 тысяч ирландских паспортов только за этот год получили жители северной Ирландии — Соглашение Страстной Пятницы. Получится "крымская ситуация", когда больше половины жителей страны живут с паспортами республики Ирландия", - отметил он.

Фото: flickr.com/calcuhater