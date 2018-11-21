﻿ Публицист: честь Домбровскису, ушедшему после Золитуде в отставку!, Mixnews.lv

Публицист: честь Домбровскису, ушедшему после Золитуде в отставку! (14)
Отставка премьера — беспрецедентный случай в латвийской политике и экс-премьеру Валдису Домбровскису надо отдать должное, что он совершил такой поступок после трагедии в Золитуде. Об этом в рамках круглого стола "Кто несет морально-юридическу ответственность за трагедию в Золитуде?" на радио Baltkom, посвященного трагедии в Золитуде, сказал публицист Отто Озолс.
"Домбровскису надо отдать честь, что он ушел отставку. В латвийской политике это беспрецедентная ситуация. Надо отдать должное и бывшему тогда президенту Андрису Берзиньшу, не знаю, что он сказал Домбровскису перед отставкой. Но откровенно, не понимаю, какую ответственность Домбровскис мог взять на себя, ведь был куча других политиков, которые в первую очередь должны были взять на себя такую ответственность", - считает Озолс.
В свою очередь, по словам второго участника "Круглого стола", политолога Филлиппа Раевского, ему очень хотелось бы узнать содержание разговора между бывшими тогда президентом Андрисом Берзиньшем и премьером Валдисом Домбровскисом.
"Это самый интересный разговор, о котором я бы хотел иметь информацию, хотел бы знать, что тогда говорил президент Андрис Берзиньш премьер-министру Валдису Домбровскису. Мы знаем, Берзиньш немногословный, он совсем не оратор, но по тому, с каким лицом вышел из кабинета Домбровскис, можно было понять, что этот разговор был по существу. И те аргументы, которые Берзиньш выдвинул в адрес Домбровскиса, безусловно были интересными, но, к сожалению, об этом мы скорее всего не узнаем", - и разговором по существу.
Спустя шесть дней после трагедии в Золитуде, 27 ноября 2013 года, премьер-министр Валдис Домбровскис подал в отставку. Об этом он сообщил после встречи с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.
Как отметил сам премьер, таким образом, он берет на себя ответственность за трагедию в Золитуде, где при обрушении магазина Maxima погибли 54 человека.
Его погнали под зад коленом как нашкодившего сопляка, тот же Берзиньш, хотя не он один.
Посмотри на его сопли на видео, нашёл мне тоже...можской поступок, дебил.
Ворюга, аферист и водолей-вот твой домбрик.