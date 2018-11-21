﻿ Публицист: честь Домбровскису, ушедшему после Золитуде в отставку!, Mixnews.lv

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Отставка премьера — беспрецедентный случай в латвийской политике и экс-премьеру Валдису Домбровскису надо отдать должное, что он совершил такой поступок после трагедии в Золитуде. Об этом в рамках круглого стола "Кто несет морально-юридическу ответственность за трагедию в Золитуде?" на радио Baltkom, посвященного трагедии в Золитуде, сказал публицист Отто Озолс.

"Домбровскису надо отдать честь, что он ушел отставку. В латвийской политике это беспрецедентная ситуация. Надо отдать должное и бывшему тогда президенту Андрису Берзиньшу, не знаю, что он сказал Домбровскису перед отставкой. Но откровенно, не понимаю, какую ответственность Домбровскис мог взять на себя, ведь был куча других политиков, которые в первую очередь должны были взять на себя такую ответственность", - считает Озолс.

В свою очередь, по словам второго участника "Круглого стола", политолога Филлиппа Раевского, ему очень хотелось бы узнать содержание разговора между бывшими тогда президентом Андрисом Берзиньшем и премьером Валдисом Домбровскисом.

"Это самый интересный разговор, о котором я бы хотел иметь информацию, хотел бы знать, что тогда говорил президент Андрис Берзиньш премьер-министру Валдису Домбровскису. Мы знаем, Берзиньш немногословный, он совсем не оратор, но по тому, с каким лицом вышел из кабинета Домбровскис, можно было понять, что этот разговор был по существу. И те аргументы, которые Берзиньш выдвинул в адрес Домбровскиса, безусловно были интересными, но, к сожалению, об этом мы скорее всего не узнаем", - и разговором по существу.

Спустя шесть дней после трагедии в Золитуде, 27 ноября 2013 года, премьер-министр Валдис Домбровскис подал в отставку. Об этом он сообщил после встречи с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.

Как отметил сам премьер, таким образом, он берет на себя ответственность за трагедию в Золитуде, где при обрушении магазина Maxima погибли 54 человека.