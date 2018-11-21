﻿ Раевский о Золитуде: количество бумаг увеличилось, но на них сваи не построишь, Mixnews.lv

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После трагедии в Золитуде увеличилось количество бумаг и разрешений для строительства, но качество строительных работ от этого не улучшилось. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

"Когда Maxima рухнула, выяснилось, что в документах там все в порядке. То есть с бумагами все хорошо, но нужно помнить, что не бумаги держат эти сваи, и не из бумаг все делается. То, что мы сейчас получили — это очень серьезный бумажный процесс. Бумагами-то дырки не залатаешь, а мы латаем как всегда бумагами. Если строительным процессом занимаются юристы, то дома будут рушиться, потому что юристы должны заниматься другими делами", - подчеркнул Раевский.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, исполняется пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии сегодня состоится памятное мероприятие.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десятки экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам. Никто из обвиняемых свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.

К данному моменту прошло уже 133 судебных заседания, на которых выслушали 441 лицо. Первое заседание суда по Золитудской трагедии прошло 8 декабря 2015 года. Рассмотрение дела продолжается и по прогнозам продлится еще по меньшей мере год.

Фотогалерею событий в Золитуде пять лет назад можно посмотреть здесь, а эфиры с прошлых лет можно послушать здесь!