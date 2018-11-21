﻿ Кюзис: я ощутил удар, узнав, что погибший спасатель жил в моем подъезде, Mixnews.lv

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Один из спасателей, погибший в результате обрушения магазина Maxima в Золитуде пять лет назад, жил в одном подъезде с начальником Госполиции Интсом Кюзисом. Об этом сам Кюзис рассказал в эфире радио Baltkom. По словам шефа полиции, он осознал это только когда вернулся домой после трагедии и увидел свечу у входа в свой дом.

"Мне вспомнилась одна ситуация. Я в тот день, конечно, был на месте событий, видел весь ужас и участвовал в помощи. Когда я поехал домой, где-то в 4 ночи, подъехал к дому, смотрю - около подъезда горит свечка. Такая же, как в Золитуде. И только тогда я понял, что один из спасателей, который погиб, жил в моем подъезде. Я тогда почувствовал такой удар, я подумал, что полицейским именно такие дела и дают веру в справедливость. Потому что в полицию люди приходят служить, большинство, по крайней мере. Служить народу. И они гордятся тем, что работают в полиции", - сказал Кюзис.

Сегодня, 21 ноября, исполняется пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результатеобрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Сегодня на месте трагедии состоится памятное мероприятие.

В связи с пятой годовщиной со дня трагедии в Золитуде радио Baltkom проводит программы, приуроченные к этому событию. С 16 до 19 часов пройдет "Вечерний интерактив" со слушателями. Телефоны прямого эфира - 67212939 и 67213989, сообщения по WhatsApp можно посылать по номеру 20006191.