﻿ Козловскис о Золитуде: трудно было говорить "сухим" языком, мы тоже люди, Mixnews.lv

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Для министра внутренних дел Рихарда Козловскиса самым сложным после трагедии в Золитуде было изъяснение юридическими терминами. Об этом он сам рассказал в эфире радио Baltkom.

По его словам, сухость в высказываниях тогда была необходима для того, чтобы дело благополучно дошло до суда.

"Для меня сложнее всего тогда было говорить юридическими терминами. С одной стороны трагедия, а с другой - расследование. Тогда были необходимы эти юридические процедуры, без них мы не могли бы довести дело до суда. Конечно, это было сложно, мы тоже люди, тоже все это понимаем", - сказал Козловскис.

Сегодня, 21 ноября, исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали. Сегодня на месте трагедии прошло памятное мероприятие.

На радио Baltkom в день пятилетней годовщины трагедии прошли программы об этом событии, которые можно послушать здесь.