﻿ ФОТОГАЛЕРЕЯ: Золитудская трагедия пять лет назад, Mixnews.lv

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21 ноября исполнилось пять лет с обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии прошли памятные мероприятия.

В результате катастрофы погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин трагедии считается нарушение строительных норм.

ФОТОГАЛЕРЕЯ Mixnews о том, как это было пять лет назад, 21 ноября, а также в последующие дни.

На радио Baltkom в день пятилетней годовщины трагедии прошли программы об этом событии, которые можно послушать здесь.