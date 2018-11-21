﻿ ФОТОГАЛЕРЕЯ: Золитудская трагедия пять лет назад, Mixnews.lv

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Золитудская трагедия пять лет назад
Эксклюзив | 21 ноября 2018 года, 20:18
21 ноября исполнилось пять лет с обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии прошли памятные мероприятия.
В результате катастрофы погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин трагедии считается нарушение строительных норм.
ФОТОГАЛЕРЕЯ Mixnews о том, как это было пять лет назад, 21 ноября, а также в последующие дни.
На радио Baltkom в день пятилетней годовщины трагедии прошли программы об этом событии, которые можно послушать здесь.