﻿ Президент: для меня лично Золитудская трагедия - это боль, Mixnews.lv

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Случившаяся пять лет назад в Золитуде трагедия является болезненным событием для президента Латвии Раймонда Вейониса. Об этом рассказал сам глава государства в интервью корреспонденту радио Baltkom.

Президент подчеркнул, что обрушения здания магазина Maxima произошло из-за халатности ответственных людей. Он также отметил, что судебный процесс по делу трагедии в Золитуде затянулся.

"Трагедия произошла из-за людей, которые были за это ответственны. Они халатно относились к своей работе. Да, судебный процесс идет медленно, но будем надеяться, что виновные будут наказаны. Для меня лично трагедия в Золитуде - это боль", - указал Вейонис.

Сегодня, 21 ноября, исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали. Сегодня на месте трагедии прошло памятное мероприятие.

На радио Baltkom в день пятилетней годовщины трагедии прошли программы об этом событии, которые можно послушать здесь.