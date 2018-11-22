﻿ Посол: Латвия налаживает деловые отношения с Россией, Mixnews.lv

Посол: Латвия налаживает деловые отношения с Россией (4)
Министр сообщения Латвии прибыл в Москву обсудить со своим российским коллегой дальнейшее сотрудничество в транспортной отрасли между двумя странами. Об этом в соцсети Twitter сообщил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
"Деловая встреча министров транспорта Латвии и России У.Агулиса и Е.Дитриха. В повестке дня - дальнейшее сотрудничество в авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте", - написал глава дипмиссии.
Lietišķa tikšanās starp Latvijas un Krievijas transporta ministriem U.Auguli un J.Ditrihu. Darba kārtībā - tālāka sadarbība aviācijas, auto un dzelzceļa transportā pic.twitter.com/SXAzDL5cP3— Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) November 21, 2018
Напомним, в октябре этого года в Москве состоялось заседание Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок между Российской Федерацией и Латвийской Республикой. Российскую делегацию возглавил руководитель Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных, латвийскую — директор Департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Латвийской Республики Таливалдис Вецтиранс.
Делегации обменялись информацией и статистическими данными по торговому обороту и объемам перевозок автотранспортом между Россий и Латвией за 2017 год и за истёкший период 2018 года. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего развития автоперевозок между странами с целью обеспечения роста экономического сотрудничества между странами.
Почему молчат нац озабоченные,ПБ и ЦГЯ?.Хотя эта тема подходит больше для психиатров.
Они тут страдают вдали от родины, бьются за расеюматушку, а им нож в спину