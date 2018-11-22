﻿ Посол: Латвия налаживает деловые отношения с Россией, Mixnews.lv

Посол: Латвия налаживает деловые отношения с Россией (4)

фото

Эксклюзив | 22 ноября 2018 года, 20:00

Министр сообщения Латвии прибыл в Москву обсудить со своим российским коллегой дальнейшее сотрудничество в транспортной отрасли между двумя странами. Об этом в соцсети Twitter сообщил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"Деловая встреча министров транспорта Латвии и России У.Агулиса и Е.Дитриха. В повестке дня - дальнейшее сотрудничество в авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте", - написал глава дипмиссии.

Напомним, в октябре этого года в Москве состоялось заседание Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок между Российской Федерацией и Латвийской Республикой. Российскую делегацию возглавил руководитель Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных, латвийскую — директор Департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Латвийской Республики Таливалдис Вецтиранс.

Делегации обменялись информацией и статистическими данными по торговому обороту и объемам перевозок автотранспортом между Россий и Латвией за 2017 год и за истёкший период 2018 года. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего развития автоперевозок между странами с целью обеспечения роста экономического сотрудничества между странами.

Комментарии 4
и с чего бы это???1 час назад
А где же нацики? Ведь не россияне к нам,а хуторяне в Москву!!! Видно,петух или в темячко или в ж...у клюет! Денежки кончаются!!!
3
Ответить
Это же не патриотично56 минут назад
Как можно договариваться о сотрудничестве,и в то же время закупать оружие и НАТОвцев держать у самых границ. Надеяться на товарооборот и транспортное сотрудничество и требовать ещё больше наращивать информационную войну.
Почему молчат нац озабоченные,ПБ и ЦГЯ?.Хотя эта тема подходит больше для психиатров.
2
Ответить
У ватарасов1 час назад
Разлетелись пердаки.
Они тут страдают вдали от родины, бьются за расеюматушку, а им нож в спину
1
Ответить