﻿ Посол: Латвия налаживает деловые отношения с Россией, Mixnews.lv

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Министр сообщения Латвии прибыл в Москву обсудить со своим российским коллегой дальнейшее сотрудничество в транспортной отрасли между двумя странами. Об этом в соцсети Twitter сообщил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"Деловая встреча министров транспорта Латвии и России У.Агулиса и Е.Дитриха. В повестке дня - дальнейшее сотрудничество в авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте", - написал глава дипмиссии.

Lietišķa tikšanās starp Latvijas un Krievijas transporta ministriem U.Auguli un J.Ditrihu. Darba kārtībā - tālāka sadarbība aviācijas, auto un dzelzceļa transportā pic.twitter.com/SXAzDL5cP3 — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) November 21, 2018

Напомним, в октябре этого года в Москве состоялось заседание Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок между Российской Федерацией и Латвийской Республикой. Российскую делегацию возглавил руководитель Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных, латвийскую — директор Департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Латвийской Республики Таливалдис Вецтиранс.

Делегации обменялись информацией и статистическими данными по торговому обороту и объемам перевозок автотранспортом между Россий и Латвией за 2017 год и за истёкший период 2018 года. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего развития автоперевозок между странами с целью обеспечения роста экономического сотрудничества между странами.