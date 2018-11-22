﻿ Пенцис о Золитуде: мы не готовы к таким катастрофам, но мы можем приспособиться, Mixnews.lv

Пенцис о Золитуде: мы не готовы к таким катастрофам, но мы можем приспособиться (11)

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Эксклюзив | 22 ноября 2018 года, 15:31

В Латвии оперативные службы смогли бы правильно отреагировать на чрезвычайную ситуацию, как в случае с Золитудской трагедией, однако они к этому никогда не будут готовы. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Айнар Пенцис.

Как отметил экс-глава ГПСС, 21 ноября 2013 года спасатели делали все правильно.

"Я там не был на месте, не могу оценивать, но, в принципе, службы сделали все, что было возможно в то время и при таких условиях. Никогда ни одна служба не может быть готова к таким случаям. Они могут приспособиться и реагировать, но они ни в каком случае не могут предотвратить такие ситуации. Самое главное, что на такие вещи правильно реагируют. Могут приехать две машины, а потом видно, что ситуация серьезная и пришлют больше оперативных средств. Но невозможно быть полностью готовыми к таким катастрофам", - указал Пенцис.

Напомним, в среду, 21 ноября, исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали. Сегодня на месте трагедии прошло памятное мероприятие.

Комментарии 11
Евлампий 1 час назад
А чем вам помешали тогда российские спасатели, которые готовы были придти на помощь местным спасателям? Ничего кроме тупого упрямства и русофобской дикости я тут не усматриваю!!! Может и спасли бы чью-то жизнь тогда!!!
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Евлампий 40 минут назад
Можешь и не читать что я ответил!! Я запрещаю тебе читать мой ответ!!!
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Евлампий 51 минуту назад
Если начальник ГПСС говорит что они не были готовы и НИКОГДА НЕ БУДУТ ГОТОВЫ, тогда зачем он такой умный вообще нужен??? Если он не умеет, не способен и не хочет работать - тогда почему он до сих пор ещё не уволился??? Разгребать завалы голыми руками - это не есть профессионализм!!!
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