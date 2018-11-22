﻿ Пенцис о Золитуде: мы не готовы к таким катастрофам, но мы можем приспособиться, Mixnews.lv

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В Латвии оперативные службы смогли бы правильно отреагировать на чрезвычайную ситуацию, как в случае с Золитудской трагедией, однако они к этому никогда не будут готовы. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Айнар Пенцис.

Как отметил экс-глава ГПСС, 21 ноября 2013 года спасатели делали все правильно.

"Я там не был на месте, не могу оценивать, но, в принципе, службы сделали все, что было возможно в то время и при таких условиях. Никогда ни одна служба не может быть готова к таким случаям. Они могут приспособиться и реагировать, но они ни в каком случае не могут предотвратить такие ситуации. Самое главное, что на такие вещи правильно реагируют. Могут приехать две машины, а потом видно, что ситуация серьезная и пришлют больше оперативных средств. Но невозможно быть полностью готовыми к таким катастрофам", - указал Пенцис.

Напомним, в среду, 21 ноября, исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали. Сегодня на месте трагедии прошло памятное мероприятие.