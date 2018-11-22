﻿ На радио Baltkom - поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк, Mixnews.lv

На радио Baltkom - поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк (20)

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Эксклюзив | 22 ноября 2018 года, 11:00

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Alisa Podolyak

Комментарии 20
Лаптийский укропец2 часа назад
Перестаньте,бандеровские суки,убивать людей на Донбассе в гражданской войне развязанной незаконной киевской хунтой!
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Garik2 часа назад
Да и ВЫ ух как "боритесь" с агрессором-Россией, уж так тож "противостоите". Только Россия никак на ВАШУ войну не приходит и все тут. Обидно - такую мощь великих держав и не продемонстрировать.
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Евлампий 2 часа назад
Я очень хорошо знаю Украину, и я просто в шоке от того, как она быстро деградировала!!! Это - просто фантастика!!! Я не удивляюсь, если и этот временный проверенный будет скачать с кастрюлей на голове и кричать "Героям - сала!"
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