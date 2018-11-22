﻿ Алена Бурве: спустя годы после Золитуде дети продолжают терять родителей, Mixnews.lv

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За пять лет с трагедии в Золитуде из жизни ушли семь пострадавших и родственников погибших. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала член общества "Золитуде 21.11", потерпевшая Алена Бурве-Желудкова. По ее словам, спустя годы после трагедии дети погибших продолжают оставаться сиротами. При это она подчеркнула, что общество "Золитуде 21.11" держит связь со всеми пострадавшими и следит за тем, чтобы у детей все было в порядке.

"Мы знаем про каждого пострадавшего, участвуем в организации похорон — за пять лет ушли из жизни семь человек. Мы следим за детьми, чтобы их никто не обидел, следим за счетами. Потому что надеяться на наши социальные службы и государство не стоит. У нас был Дима Филатом, который потерял в трагедии жену, остался сын-аутист. У жены был старший сын, который взял опекунство над братом. Сейчас умер Бронислав, у которого осталось два несовершеннолетних внука — они в трагедии потеряли маму. Два года назад из жизни ушла жена, сейчас ушел и он. Опекунство оформила крестная мама. У нас потихоньку дети остаются сиротами", - рассказывает она.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Никто из девяти обвиняемых по уголовному делу о золитудской трагедии свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.

Рассмотрение дела в суде первой инстанции близится к завершению.

Фотогалерею памятных мероприятия можете посмотреть здесь.