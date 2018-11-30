﻿ Павлютс: суд мог бы быстрее вынести решение по трагедии в Золитуде, Mixnews.lv

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Спустя пять лет после трагедии в Золитуде хотелось бы услышать четкие решения суда относительно уголовного дела, считает бывший министр экономики, лидер движения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс. В интервью радио Baltkom он отметил, что за столько лет можно было бы разобраться и установить точную причину обрушения крыши в Золитуде.

"Если правосудие требует столько лет, то это не может быть удовлетворительно. Все должны понимать ,что это сложное дело, много вовлеченных сторон, специалистов, что важно выявить правду, причины. Специалисты особо не сомневаются, что главная ошибка — неправильно рассчитанная нагрузка на конструкции и перекрытия, но я не удовлетворен в продолжительности судебного процесса. Хотелось бы иметь конечный результат на данный момента, а лучше несколько лет назад", - сказал он.

Напомним, 21 ноября исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали.