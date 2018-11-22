﻿ И.о. посла Украины в Латвии: дипломатия с Россией у нас - в условиях войны, Mixnews.lv

И.о. посла Украины в Латвии: дипломатия с Россией у нас - в условиях войны (32)

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Эксклюзив | 22 ноября 2018 года, 14:36

В России очень большая украинская диаспора, поэтому для Украины важно предоставлять своим гражданам правовую помощь. Об этом в интервью радио Baltkom сказала временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

По ее словам, между странами сохранились дипломатически отношения, но и они находятся с состоянии войны.

"Украинская диаспора очень большая, а с началом конфликта увеличивается число граждан Украины, которых незаконно удерживают в плену. На сегодняшний день в заключении у России находятся 60 человек, они требуют правовой помощи. У нас дипломатические отношения в условиях войны - посольство в Москве сократилось в несколько раз, люди выполняют функции по защите украинских граждан, но никаких дипломатических мероприятий не происходит. Они живут в состоянии войны", - рассказала она.

Напомним, вчера на Украине отмечали пятую годовщину начала протестов на Майдане.

Фото из Flickr/Aitor Ruiz de Angulo Ruiz

Комментарии 32
Лёлик3 часа назад
И.о. посла Украины: у нас с Россией дипломатические отношения в условиях войны
+++ У вас дерьмо вместо мозгов , а Россия вам дебилам в кружевных трусах , не даёт умереть с голода...
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223 часа назад
Этим,которые "удерживаются" на территории России, свободнее там и безопасней. Вот художника Павленского отправили во Францию и французский режим посадил его в тюрьму и потом в психушку. Аналогичное произошло с Надей Савченко,все депутаты забыли ,как ее освобождали ,стоило ей попасть в руки кровавого украинского режима и сразу тюрьма.
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Евлампий 2 часа назад
А кто в России "удерживается" силой??? Я знаю только режиссёра - террориста Сенцова - который "голодал" полгода , а больше никого и не знаю!!! Да и какое "состояние войны с Россией"??? Война с Россией - только в больном воображении кастрюлеголовых!!!!
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