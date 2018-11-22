﻿ И.о. посла Украины в Латвии: дипломатия с Россией у нас - в условиях войны, Mixnews.lv

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В России очень большая украинская диаспора, поэтому для Украины важно предоставлять своим гражданам правовую помощь. Об этом в интервью радио Baltkom сказала временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

По ее словам, между странами сохранились дипломатически отношения, но и они находятся с состоянии войны.

"Украинская диаспора очень большая, а с началом конфликта увеличивается число граждан Украины, которых незаконно удерживают в плену. На сегодняшний день в заключении у России находятся 60 человек, они требуют правовой помощи. У нас дипломатические отношения в условиях войны - посольство в Москве сократилось в несколько раз, люди выполняют функции по защите украинских граждан, но никаких дипломатических мероприятий не происходит. Они живут в состоянии войны", - рассказала она.

Напомним, вчера на Украине отмечали пятую годовщину начала протестов на Майдане.

Фото из Flickr/Aitor Ruiz de Angulo Ruiz