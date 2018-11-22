﻿ Украинский дипломат: наше общество не разочаровалось в Евромайдане, Mixnews.lv

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Несмотря на все трудности, которые Украине принес Евромайдан, украинский народ убежден, что революция 2013-2014 годов была необходима. Об этом в эфире радио Baltkom заявила временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

"Мы вчера отмечали пять лет Революции достоинства. Несмотря на то, что желание украинского народа интегрироваться с ЕС было так воспринято Россией, украинское общество считает, что эта революция была нужна. Майдан произошел в критический момент для государства и привел ко многим внутренним изменениям. За эти пять лет Украина сделала гораздо больше, чем за все предыдущие 22 года своей независимости", - сказала Подоляк.

Она также рассказала, как узнала о начале Майдана пять лет назад.

"Для меня это был шок. Я тогда работала в Министерстве иностранных дел Украины, и мы из новостей узнаем, что министерство прекращает подготовку подписания соглашения об ассоциации. Это было решение тогдашнего главы правительства Азарова и президента Януковича. В министерстве был шок, потому что годами мы готовились к подписанию этого соглашения, наши министры не вылезали из Брюсселя. Мы всей душой поддерживали события на Майдане, некоторые работники министерства шли после работы на другую работу — на Майдан", - рассказала Подоляк.

Напомним, что 21 ноября 2013 года на Украине началась революция, названая позже Революцией достоинства. Протестующие требовали от властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Акции протеста привели к смене власти в стране. В столкновениях погибли более 100 человек.

Фото: flickr.com/VEL VAD