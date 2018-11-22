﻿ Дочь погибшей в Maxima: мама снится мне и говорит, что всегда рядом, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Даниэла Бурдукевич, потерявшая свою маму 5 лет назад при обрушении Maxima, рассказала, что погибшая мать приходит во сне к девушке, обещая всегда поддерживать дочь. Этим в интервью радио Baltkom на памятном мероприятии по случаю пятилетия трагедии в Золитуде поделилась Даниэла.

"Мама мне снится, но не совсем часто. Бывали моменты, когда я переживала, она мне тогда обязательно снилась. Например, у меня был случай, когда все девочки в классе обсуждали свадьбы. Мне стало грустно, что моей мамы не будет на свадьбе. Тогда она приснилась мне и сказала, что всегда будет рядом, и в нужный момент будет помогать", - подчеркнула она.

Девушка рассказала, что тело ее матери - Юлии Бурдукевич, нашли в руинах последним.

"Нашу маму — Юлию Бордукевич достали 54-ой — самой последней, на ней лежала самая тяжелая плита. И еще много знакомых погибло тоже. Я была дома в тот день, мне позвонила моя средняя сестра, вместе с мамой они пошли за мороженным в Maхima. Там мама погибла, прям у мороженного. Сестра выжила, а на маму упала самая тяжелая плита", - сказала Даниэла.

По ее словам, день, когда произошло обрушение супермаркета, был спокойным.

"Пришли со школы: я пошла делать уроки, младшей сестре было плохо, а мама решили пойти и купить нам всем мороженное. Накануне маме приснился нехороший сон, ей приснилось много-много черных котят. Бабушка ей сказала, что это плохой сон, но мама ей ответила, что котята были очень добрые, их было очень много, штук 40. Видимо, знаете, приснилось то, как все они погибнут", - отметила девушка.

Напомним, 21 ноября, исполнилось пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии состоялось памятное мероприятие.