﻿ Украинский дипломат: мы следим за деятельностью латвийцев в Крыму, Mixnews.lv

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Деятельность латвийцев на территории Крыма отслеживается представителями посольства Украины в Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала временный поверенный в делах Украины в Латвии Алиса Подоляк.

Таким образом она прокомментировала бизнес семьи из Латвии на территории Крыма, присоединенного в России в результате референдума, прошедшего в 16 марта 2014 года.

"Я слежу за развитием ситуации (открытием ресторана в Крыму - Mixnews). Граждане Латвии не имеют права открывать бизнес на территории Крыма. Существуют санкции, которые направлены на восстановление статуса Крыма, европейские санкции, согласно которым, вести предпринимательскую, инвестиционную деятельность в Крыму запрещено", - отметила Подоляк.

Дипломат подтвердила, что работая в Латвии, представители украинского посольства отслеживают деятельность латвийцев, их поездки в Крым и соблюдение или, наоборот, нарушением санкционного режима.

"Мы не всемогущи, но стараемся смотреть на то, что попадает в публичное пространство. Мы смотрим, обращаем на это внимание и предпринимаем определенные действия со своей стороны", - сказала Подоляк.

Напомним, в середине октября Полиция безопасности (ПБ) начала заниматься оценкой распространенной в СМИ информации о том, что семейная пара из Латвии открыла ресторан латышской кухни на Крымском полуострове, который был присоединен к РФ в 2014 году. За нарушение режима санкций предусмотрена уголовная ответственность.

Основательница заведения Виктория Сысолятина с супругом Павлом Башкатовым и сыновьями купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

Павел Башкатов на своей странице Facebook сообщил, что его вызвала к себе на беседу ПБ Латвии. В эфире радио Baltkom Башкатов уточнил свой статус, который, по его словам, СМИ преподнесли неверно: он не является владельцем ресторана. Бизнес полностью записан на его супругу, гражданку России.