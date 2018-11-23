﻿ Политковский на Baltkom: китайцы как саранча оккупировали рынки в России, Mixnews.lv

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Выходцы из Поднебесной приезжают на территорию России, оформляют фиктивный брак, а затем перевозят родственников из Китая, чтобы оккупировать российские торговые площадки. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" рассказал журналист Александр Политковский, который ранее снимал телевизионную программу, посвященную китайскому рынку в российском городе Уссурийск.

"Лет 20 тому назад, я делала программу "Территория ТВ-6" из Уссурийска, как раз я рассказывал про самый большой российский рынок — китайский, куда приезжали люди из Белоруссии, Украины, стран Балтии. Я там ходил и снимал, это было 20 лет тому назад, и уже все было понятно — там китайцев было больше, чем русских", - подчеркнул он.

Политковский отметил, что у китайцев, желающих работать на территории России, есть отлаженная система экспансии.

"У них есть своя система экспансии, она так отработана: мальчик или девочка платят деньги, делают фиктивный брак с россиянином (к сожалению, у нас нет системы, которая могла бы определить достоверность этого брака, в Германии — есть), а потом китаец начинает приглашать своих родственников из Поднебесной, они подкатывают, и как саранча оккупируют торговые площади", - рассказал Политковский.

По мнению Политковского, России необходимо поддерживать добрососедские отношения с Китаем, однако, менталитет и культура Поднебесной едва ли станет близка россиянам.

"С точки зрения геополитической, конечно, с Китаем нужно дружить. Когда мы говорим про какую-то культуру, живопись, литературу, то понятное дело, что мы происходим из Франции: французские романы, французский язык. Я имею ввиду культуру времен Пушкина. В этом смысле есть определенная уникальность положения России, потому что во всем мире знают Достоевского, Толстого, Чайковского, Прокофьева, Айвазовского. Конечно, с точки зрения культуры мы обращены в Европу", - отметил он.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.

Фото: flickr.com/Alexander Smirnov