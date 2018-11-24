﻿ Слушатель Baltkom: латыши относятся к латгальцам высокомерно, Mixnews.lv

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Коренные латыши ведут себя высокомерно по отношению к лаггальцам, тем самым проводя "красные линии" между братскими народами. Такое мнение в программе "Вечерний интерактив" на радио Baltkom высказал радиослушатель Дайнис.

"Я латыш, и как говорил один российский путешественник, латышский язык — искусственно созданный язык, потому что здесь жили племена, у них были свои намерения. После завоевания этих земель крестоносцы решили объединить один язык. Недавно слушал передачу, где выступали два латыша, которые обсуждали распад Европы. Они говорили, что чехи себя считают выше словаков, и относятся к ним, как латыши к лагтальцам. Латгальцы тоже латыши, по большому счету, но они их ставят ступенькой ниже себя - это уже разделяет братские народы между собой. Я думаю, что это такая политика - разделяй и властвуй. Гордится своей национальностью и корнями — это, конечно, очень хорошо. Предков нужно помнить и традиции соблюдать, если у дерево отрубить корни оно высохнет", - сказал Дайнис.

Он отметил, что в школьные годы латыши смеялись над ним из-за латгальского акцента.

"У меня родители из Латгалии. В школьное время я чувствовал отношение чистокровных латышей к латгальцам. Я родился в Риге, но мои предки пришлю сюда из Латгалии, поэтому в школе надо мной подсмеивались из-за славянского акцента. Я родился в общежитии, отец работал на стройке, и среди наших соседей были белорусы и украинцы. Поэтому у меня с приезжими нет проблем в общении, больше с латышами", - сказал радиослушатель.

Фото: flickr.com/Saeima