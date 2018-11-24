﻿ Медсестры: престиж профессии не повышается, кто работать будет?, Mixnews.lv

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Престиж профессии медсестер не повышается, поэтому уже несколько лет происходит отток рабочей силы. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала член правления Ассоциации медсестер Илзе Непарте, комментируя предупреждение Латвийского общества больниц о чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения с 1 января 2019 года.

"Эта ситуация длится уже минимум лет шесть-семь. Именно у медсестер. Мы много лет по закону работали больше, чем другие. Но долго так работать трудно. За это время мы потеряли рабочую силу. Люди не могли и не хотели работать в таких условиях, они покинули профессию. Два года рабочая группа при минздраве трудилась над тем, чтобы люди могли получать помощь от людей, которые работаю не круглосуточно, а хорошо и умеренно, без стресса. Два года назад в группе нам удалось прийти к соглашению плана действий. Каждый год надо увеличивать зарплату на 20%, а параллельно искать деньги на пополнение бюджета здравоохранения. Теперь по закону больше работать мы не может, то есть за дополнительные часы мы получать зарплату не будем, но не работать тоже не можем — нам не хватает медсестер. И через пять лет, когда работающие сестры постареют, кто будет заботиться о людях? У нас низкие зарплаты, это не повышает престиж профессии, люди туда не идут", - сказала она.

Как сообщалось, Латвийское общество больниц предупреждает о чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения с 1 января 2019 года в связи с постановлением КС об ограничении сверхурочной работы медицинских работников, сообщил председатель общества Евгений Калейс.

В мае этого года КС признал неконституционными и отменил нормы переходных правил закона о лечении, устанавливающие оплату труда лечебного персонала за продленное нормальное рабочее время.

Ограничения сверхурочной работы могут существенно повлиять не только на зарплаты медиков, но и поставить под угрозу повседневное обеспечение жителям неотложной медицинской помощи в больницах в круглосуточном режиме, пояснил Калейс.

Фото из Flickr/Mohd Fazlin Mohd Effend