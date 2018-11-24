﻿ Политолог про Бондарса: лучше арестованные счета, чем отсутствие опыта, Mixnews.lv

Политолог про Бондарса: лучше арестованные счета, чем отсутствие опыта (12)

фото

Эксклюзив | 24 ноября 2018 года, 16:27

Депутат 13-го Сейма Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!"), который возглавил Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию парламента, является профессиональным банкиром с большим опытом, поэтому является хорошим выбором. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог Кристиан Розенвалдс. По его словам, комиссии Сейма должны возглавлять профессионалы, даже если у них не идеальная репутация.

фото

"Люди их уже выбрали в депутаты. Я не знают белых и пушистых людей. Лучше пусть бюджетную комиссию возглавит бывший банкир, который что-то понимает в этом, чем человек с совсем чистой репутацией, но без опыта. Артус Кайминьш шел на выборы с идеями, которые соответствуют комиссии по правам человека. Я не говорю, что это лучшие люди. Но они шли с определенными идеями, и пошли в соответствующие комиссии. Это радует", - сказал он.

По словам Розенвалдса, почти все комиссии Сейма возглавили профессионалы.

"Очень разумный выбор, все комиссии возглавили профессионалы. Не верил, что наши парламентарии могут так договориться и идти вперед. Какие-то изменения могут быть, потому что могут быть главы министерств и т.д. И состав самого Сейма может измениться на 12 человек", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что именно на комиссиях лежит самая сложная и кропотливая работа.

"Кому-то вообще кажется, что вместо законотворчества депутатам надо лопатой махать, а не время тратить. Но Сейм и комиссии делают “черную” работу, утверждают проекты, разрабатывают. И от их работы зависит многое. Они обеспечивают и парламентский надзор за всеми исполнителями законов", - сказал Розенвалдс.

Как сообщалось, в начале недели в Сейме прошло голосование Сейма по утверждению парламентских комиссий.

Бюджетную комиссию возглавил Мартиньш Бондарс, банковские счета и имущество которого в прошлом году арестовал суд.

В свою очередь председателем комиссии по правам человека и общественным делам был избран лидер партии KPV LV Артус Кайминьш, который стал одним из фигурантов дела о возможном незаконном финансировании партии.

Фото из Flickr/Saeima

Комментарии 12
нина1 час назад
неужели латвия такая нищая ,что не нашлось человека с незапятнанной репутацией с опытом финансиста ,что нужно было доверить финансы жулику !!!
1
Ответить
Алекс1 час назад
А лучше бы и опыт,и не арестованные счета и заведенное дело,позволяющее манипулировать Озолой сим кадром -Бондарсом так как скажет шеф.За лояльность у нас многое прощают- исчезают миллиарды евро и никто неподсуден.
Но посадят или раздуют дело аж за 19 евро,как с начальником полиции Саласпилса.
Честные,никак,уже закончились в ,,элите,,Латвии?Или они и не начинались?

1
Ответить
pff54 минуты назад
Есть предложение....Поскольку , новоизбранный Сейм не работает,прекратить депутатам выплату зарплаты(ни хрена не делают),а съэкономленные средства, отдать Зеленой Лампе ,на лечение детей ....И дальше ,Детям деньги на лечение перечислять из бюджета,а депутатам собирать зарплату СМС- ками от жителей,как поработали,так народ оценил и заплатил....Мне кажется идея хорошая....
1
Ответить