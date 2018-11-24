﻿ Политолог про Бондарса: лучше арестованные счета, чем отсутствие опыта, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Депутат 13-го Сейма Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!"), который возглавил Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию парламента, является профессиональным банкиром с большим опытом, поэтому является хорошим выбором. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог Кристиан Розенвалдс. По его словам, комиссии Сейма должны возглавлять профессионалы, даже если у них не идеальная репутация.

"Люди их уже выбрали в депутаты. Я не знают белых и пушистых людей. Лучше пусть бюджетную комиссию возглавит бывший банкир, который что-то понимает в этом, чем человек с совсем чистой репутацией, но без опыта. Артус Кайминьш шел на выборы с идеями, которые соответствуют комиссии по правам человека. Я не говорю, что это лучшие люди. Но они шли с определенными идеями, и пошли в соответствующие комиссии. Это радует", - сказал он.

По словам Розенвалдса, почти все комиссии Сейма возглавили профессионалы.

"Очень разумный выбор, все комиссии возглавили профессионалы. Не верил, что наши парламентарии могут так договориться и идти вперед. Какие-то изменения могут быть, потому что могут быть главы министерств и т.д. И состав самого Сейма может измениться на 12 человек", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что именно на комиссиях лежит самая сложная и кропотливая работа.

"Кому-то вообще кажется, что вместо законотворчества депутатам надо лопатой махать, а не время тратить. Но Сейм и комиссии делают “черную” работу, утверждают проекты, разрабатывают. И от их работы зависит многое. Они обеспечивают и парламентский надзор за всеми исполнителями законов", - сказал Розенвалдс.

Как сообщалось, в начале недели в Сейме прошло голосование Сейма по утверждению парламентских комиссий.

Бюджетную комиссию возглавил Мартиньш Бондарс, банковские счета и имущество которого в прошлом году арестовал суд.

В свою очередь председателем комиссии по правам человека и общественным делам был избран лидер партии KPV LV Артус Кайминьш, который стал одним из фигурантов дела о возможном незаконном финансировании партии.

Фото из Flickr/Saeima