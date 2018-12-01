﻿ Twitter: картотека КГБ ЛССР - стыд всей нации, Mixnews.lv

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Латвия до сих пор не открыла картотеку КГБ ЛССР из-за позорного факта сотрудничества с органами безопасности. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Почему 27 лет не могли открыть мешки ЧК? Я думаю, что это стыд. Стыд нашей общей нации. Стыд за себя, за родителей, за свой народ. Нужно было смениться поколению, чтобы пришли те, кто основательно этот стыд не чувствует", - пишет Лиепниекс в соцсети Twitter.

Kapēc 27 gadus nevarēja atvērt čekas maisus?

Es domāju, tas ir kauns. Mūsu kopējais nācijas kauns. Kauns par sevi, par saviem vecākiem, par savu tautu. Vajadzēja nomainīties paaudzei, nākt tiem, kas pamatoti šo kaunu vairs nejūt. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 25 ноября 2018 г.

"Хм, странно, я не новое поколение и тоже стыда не чувствую. Такое чувство, как и со старой одеждой, которая еще в углу лежит, так как жалко выбросить, а теперь перед тем как сделать это в карманах покопался. Найденное это больше ценность памяти и не более", - написал Шрицаучук-Пуриньш.

"А, может быть, все намного проще. Спинным мозгом мы знаем, что то, что хранится в мешках ЧК не является черно-белым. Но для нас настолько выгодна роль жертвы, что мы боимся увидеть разноцветные краски", - написал пользователь под ником "граикситс".

Ивета вопрошает, "а какого будет детям агентов? Будет стыдно или все равно?" Ведь дети чекистов видны мелькают. то в обществе, то в политике".

Напомним, Сейм в октябре 2018 года в окончательном чтении принял закон о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.

Daudzi nez kāpēc lej krokodila asaras par to, ka dec. čekas aģenti ,,izgaismosies''... Lūk esot veci profesori, kas jau arī raudot sakot, ka sadarbojušies ar VDK ... Un tamlīdzīgas atrunas. Bet neviens no aģentu aizstāvjiem pat neiedomājas kā jutās un kas notika ar nodotajiem! — Andis Zommers (@AndisAndiszo) November 25, 2018

Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

Фото: TV 3 ziņas, Русская Семерка