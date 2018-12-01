﻿ Twitter: картотека КГБ ЛССР - стыд всей нации, Mixnews.lv

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Twitter: картотека КГБ ЛССР - стыд всей нации (15)

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Эксклюзив | 1 декабря 2018 года, 11:47

Латвия до сих пор не открыла картотеку КГБ ЛССР из-за позорного факта сотрудничества с органами безопасности. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Почему 27 лет не могли открыть мешки ЧК? Я думаю, что это стыд. Стыд нашей общей нации. Стыд за себя, за родителей, за свой народ. Нужно было смениться поколению, чтобы пришли те, кто основательно этот стыд не чувствует", - пишет Лиепниекс в соцсети Twitter.

"Хм, странно, я не новое поколение и тоже стыда не чувствую. Такое чувство, как и со старой одеждой, которая еще в углу лежит, так как жалко выбросить, а теперь перед тем как сделать это в карманах покопался. Найденное это больше ценность памяти и не более", - написал Шрицаучук-Пуриньш.

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"А, может быть, все намного проще. Спинным мозгом мы знаем, что то, что хранится в мешках ЧК не является черно-белым. Но для нас настолько выгодна роль жертвы, что мы боимся увидеть разноцветные краски", - написал пользователь под ником "граикситс".

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Ивета вопрошает, "а какого будет детям агентов? Будет стыдно или все равно?" Ведь дети чекистов видны мелькают. то в обществе, то в политике".

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Напомним, Сейм в октябре 2018 года в окончательном чтении принял закон о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.

Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

Фото: TV 3 ziņas, Русская Семерка

Комментарии 15
Alex2 часа назад
Вечно татутики всё путают .Стыд это Холокост и 100.000 убиенных евреев всего за 3 года!А карьеристские шалости во времена СССР ерунда по сравнению с настоящим стыдом,спросите соседнюю президентку...
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Пусть2 часа назад
Заслужили.
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Алекс2 часа назад
Стыд не в том,что кто то там с кем то сотрудничал,а в том,что приведенные к власти своими кураторами из КГБ стукачи развалили и продали страну,а бывшие комитетчики стали миллиардерами и вполне успешно себя чувствуют в Латвии.,но к ним,почему то,нет никаких вопросов.
Затем эти комитетчики второй раз продали страну иностранному капиталу и получили индульгенцию неприкосновенности,передав все архивы со стукачами ЦРУ.
Стукачи то тут при чем?
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