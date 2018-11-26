﻿ Кайминьш: у нас будет общий стол переговоров, но без "Согласия", Mixnews.lv

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Партия KPV LV пригласит на переговоры о формировании правительства все пять правоцентристских партий, а совещание может состояться во вторник, 27 ноября. Об этом в интервью радио Baltkom сказал сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш.

"В 9 часов состоится заседание фракции KPV LV, на котором депутаты обсудят дальнейшую стратегию. Затем все будут заняты в заседаниях парламентских комиссий, поэтому переговоры о формировании правительства пройдут во второй половине дня. "Согласие" за общий стол переговоров не приглашено. Наша партия еще перед выборами обещала избирателям не работать с ними в одном правительства. У нас существует определенная "красная" линия из-за языка обучения, например", - сказал он.

Политикам будет предложена "дорожная карта", состоящая из десяти шагов. Это сокращенная версия ранее обнародованного KPV LV проекта правительственной декларации, сказал Кайминьш.

По его словам, реализация этой "карты" не потребует десяти дней.

"Мы смогли спокойно и мирно распределить комиссии, а это доказывает, что мы можем работать. Поэтому мы постараемся сделать все для формирования правительства", - подчеркнул он.

Новая консервативная партия (НКП) ранее не принимала участие в переговорах о формировании правительства вместе с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). Лидер НКП Янис Борданс после выдвижения Алдиса Гобземса ("KPV LV") на должность премьера заявил, что ожидает от "KPV LV" выполнения предвыборных обещаний, в том числе о том, что партия не будет сотрудничать с СЗК.

На вопрос о возможности принять участие в совместных переговорах с СЗК Борданс ответил, что вначале ждет от KPV LV приглашения на переговоры, а затем партия будет рассматривать этот вопрос.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.

Гобземс стал вторым выдвинутым президентом кандидатом на пост премьера, который попытается сформировать правительство. Ранее президент доверил эту задачу Бордансу. Однако после продолжавшихся неделю переговоров о формировании правительства и его задачах несколько партий решили выйти из переговоров, и президент отозвал выдвижение Борданса в премьеры.

Гобземс заявил журналистам, что к формированию правительства можно привлечь шесть представленных в парламенте правоцентристских партий, однако фракция KPV LV еще рассмотрит этот вопрос.

На формирование правительства Гобземсу даны две недели.