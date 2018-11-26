﻿ Премьер: сегодня чествуем всех, кто работал на благо Латвии!, Mixnews.lv

Премьер: сегодня чествуем всех, кто работал на благо Латвии! (29)
Сегодня было созвано торжественное заседание Кабинета министров под руководством Мариса Кучинскиса, которое было посвящено 100-летию со дня первого заседания Временного правительства Латвии.
«Сегодня наша обязанность вспомнить всех государственных руководителей, которые работали на благо Латвии. Будучи свободной, Латвия все время шла вперед», - написал премьер.
18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская Республика. Ее первым законодательным органом был Народный совет. Первое официальное заседание Временного правительства Латвии состоялось 26 ноября 1918 года.
Первым избранным народом законодательным органом в Латвии было Конституционное собрание, которое разработало основной закон государственного устройства или Конституцию и продолжило законотворческую работу независимого государства: приняло закон об аграрной реформе, закон о выборах в Сейм и другие законы.
Šodien mūsu pienākums ir atcerēties un pieminēt visus valstsvīrus, kuri ir strādājuši Latvijas labā. Būdama brīva, Latvija vienmēr ir gājusi uz priekšu, uzsvēru MK svinīgajā sēdē, kas veltīta Latvijas Pagaidu valdības 1.sēdes 100. gadadienai. #LV100 pic.twitter.com/rSzftGuB9k— Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 26 ноября 2018 г.
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А что, были такие? Вот чтобы прямо "на благо Латвии"?
Не напомнишь?