﻿ Премьер: сегодня чествуем всех, кто работал на благо Латвии!, Mixnews.lv

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Сегодня было созвано торжественное заседание Кабинета министров под руководством Мариса Кучинскиса, которое было посвящено 100-летию со дня первого заседания Временного правительства Латвии.

«Сегодня наша обязанность вспомнить всех государственных руководителей, которые работали на благо Латвии. Будучи свободной, Латвия все время шла вперед», - написал премьер.

18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская Республика. Ее первым законодательным органом был Народный совет. Первое официальное заседание Временного правительства Латвии состоялось 26 ноября 1918 года.

Первым избранным народом законодательным органом в Латвии было Конституционное собрание, которое разработало основной закон государственного устройства или Конституцию и продолжило законотворческую работу независимого государства: приняло закон об аграрной реформе, закон о выборах в Сейм и другие законы.