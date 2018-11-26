﻿ Премьер: сегодня чествуем всех, кто работал на благо Латвии!, Mixnews.lv

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Премьер: сегодня чествуем всех, кто работал на благо Латвии! (29)

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Эксклюзив | 26 ноября 2018 года, 20:10

Сегодня было созвано торжественное заседание Кабинета министров под руководством Мариса Кучинскиса, которое было посвящено 100-летию со дня первого заседания Временного правительства Латвии.

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«Сегодня наша обязанность вспомнить всех государственных руководителей, которые работали на благо Латвии. Будучи свободной, Латвия все время шла вперед», - написал премьер.

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18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская Республика. Ее первым законодательным органом был Народный совет. Первое официальное заседание Временного правительства Латвии состоялось 26 ноября 1918 года.

Первым избранным народом законодательным органом в Латвии было Конституционное собрание, которое разработало основной закон государственного устройства или Конституцию и продолжило законотворческую работу независимого государства: приняло закон об аграрной реформе, закон о выборах в Сейм и другие законы.

Комментарии 29
Адельфина2 часа назад
Сегодня наша обязанность вспомнить всех государственных руководителей, которые работали на благо Латвии.
___________

А что, были такие? Вот чтобы прямо "на благо Латвии"?
Не напомнишь?
8
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Пенсионер2 часа назад
Наверно опять своим по пару тысяч с поздравлениями и медалями выдадут. А пенсионерам с 40 летним стажем,которые пахали,чтобы содержать тех,кто руководил сидя в мягких креслах, даже 10 евро на праздник не дали.
4
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дыу2 часа назад
Коммунизм у них за счет работяг, у тех,кто сегодня празднует.А за чей еще счет их банкет?или они сами себе на зарплаты скидываются?
3
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