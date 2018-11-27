﻿ Депутат: Латвия осуждает агрессию России, но ждет тщательного расследования, Mixnews.lv

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Латвия пристально следит за развитием ситуации с инцидентом в Керченском проливе и обеспокоена агрессией России. Об этом в эфире радио Baltkom сказала член парламентской комиссии по иностранным делам, старший советник по вопросам борьбы с коррупцией в Программе развития ООН на Украине, а также бывший председатель Совета общества за открытость Delna Инесе Войка.

В то же время, по словам эксперта, Совбез ООН должен провести тщательное расследование случившегося, чтобы наверняка понимать, кто инициировал конфликт. Только после этого можно делать определенные выводы.

"Вместе с МИДом Латвии, в том числе и нашими партнерами по ЕС и НАТО, мы пристально следим за всем, что там происходит. Мы взволнованны агрессией, агрессивным поведением, которое видим со стороны России и очень надеемся на деэскалацию ситуации, которая происходит. Мы также ждем новостей от Совета безопасности ООН, который будет рассматривать ситуцацию, Мы призываем, чтобы было проведено расследование того, что же произошло в морских водах, кто нарушил международные соглашения. Очень важно разобраться, кто преступил международные обязательства, прежде, чем говорить о деэскалации", - сказала Войка.

По словам эксперта, которая долгое время работала на Украине и общавшейся с украинскими политиками, объявление президентом Украины Петра Порошенко военного положения, может иметь как внешнеполитические, так и внутриполитические причины.

"Мы видим, ситуация быстро развивается, Россия разблокировала доступ к морю. И я надеюсь на то, что парламент Украины тоже будет следить за ситуацией. Это не военное положение как таковое, думаю, что там есть свои нюансы, согласно которым военное положение и чрезвычайное положение — это не одно и то же. На Украине сейчас слишком много вопросов, к которым будет уделяться особое внимание, в том числе и президентские выборы. Украинский парламент должен все это предусмотреть — это вопросы насчет свободы слова, собраний, демонстраций и так далее, которые могут быть вообще не связаны с этим инцидентом на юге Украины", - указала Войка.

Как сообщается, указ о военном положении позволяет отсрочить президентские выборы на Украине, которые должны состояться весной 2019 года.

Напомним, в минувшее воскресенье пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании трех военных кораблей Украины.

В спецслужбе заявили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они включены не были. Кроме того, корабли опасно маневрировали и не подчиняли требованиям российских властей, из-за чего по кораблям был открыт огонь, заявили в ФСБ.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии.