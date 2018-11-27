﻿ Политолог: Гобземс для Вейониса - проходной вариант, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Создается впечатление, что президент Латвии Раймонд Вейонис готовит почву для другого кандидата в премьеры. Об этом в интервью радио Baltkom сказал политолог, доктор политических наук Андрей Бердников.

По его словам, процесс формирования может затянуться.

"Вейонис должен понимать, что Гобземсу будет сложно, поэтому хочет показать, что он попробовал все варианты, но ничего не получается. Тогда можно номинировать того же Ринкевича. Или вообще беспартийного кандидата. Или же Вейонис чувствует, что Гобземс действительно способен сформироваться правительство. Но я в это меньше верю. Чувствую, что весь этот процесс может затянуться, а Новый год мы будем встречать со старым правительством", - сказал он.

Гобземс стал вторым выдвинутым президентом кандидатом на пост премьера, который попытается сформировать правительство. Ранее президент доверил эту задачу лидеру Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу. Однако после продолжавшихся неделю переговоров о формировании правительства и его задачах несколько партий решили выйти из переговоров, и президент отозвал выдвижение Борданса в премьеры.