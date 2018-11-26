﻿ Эксперт: какой смысл выдвигать Гобземса, если у него нет доступа к гостайне?, Mixnews.lv

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Надо изменить латвийское законодательство о допуске к гостайне, для того, чтобы любой номинированный премьер мог стать во главе Кабинета министров. Своим мнением поделился в соцсети Twitter написал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Сейчас есть фактически одно решение - Сейму в ближайшие две недели надо изменить законодательство и установить, что премьером можно стать автоматически. Иначе, какой смысл создавать какое-то правительство Гобземса, если неясно, сможет ли он получить доступ к государственным секретам", - вопрошает эксперт в соцсети Twitter.

Faktiski ir tikai viens risinājums šobrīd - Saeimai ir tuvākajās divās nedēļās jāmaina likums un jānosaka, ka pielaide Ministru prezidentam pienākas automātiski. Citādi kāda jēga te veidot kaut kādu Gobzema valdību, ja nav skaidrs vai viņš varēs pildīt pienākumus. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 26 ноября 2018 г.

Напомним, неделю назад один из потенциальных кандидатов на пост премьера Артис Пабрикс от "Для развития/За!" и Янис Борданс от НКП были допущены Бюро по защите Сатверсме к гостайне, тогда как относительно Алдиса Гобземса БЗС должно провести дополнительную проверку, об этом ранее сообщила пресс-представитель БЗС Илзе Маура.

"О третьем кандидате в премьеры необходима дополнительная проверка, так как этому лицу ранее не выдавалось доступа. БЗС о данной ситуации информировало президента", - сказала представительница спецслужбы.

Как сообщалось, сегодня, 26 ноября президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.

Гобземс намерен привлечь к переговорам все правоцентристские партии - KPV LV, Новую консервативную партию, "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

В неофициальных беседах партии выражают удивление решением президента Раймонда Вейониса выдвинуть Гобземса кандидатом в премьер-министры, но не исключают и того, что ему удастся сформировать правительство, если будут развеяны сомнения в допуске к государственной тайне.

Сам Гобземс после выдвижения заявил, что хочет услышать аргументы Бюро по защите Сатверсме относительно того, почему для рассмотрения его допуска к гостайне требуется так много времени. Гобземс выразил уверенность, что допуск у него будет.

На формирование правительства Гобземсу даны две недели.