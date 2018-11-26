﻿ Эксперт: какой смысл выдвигать Гобземса, если у него нет доступа к гостайне?, Mixnews.lv

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Эксперт: какой смысл выдвигать Гобземса, если у него нет доступа к гостайне? (1)

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Эксклюзив | 26 ноября 2018 года, 19:47

Надо изменить латвийское законодательство о допуске к гостайне, для того, чтобы любой номинированный премьер мог стать во главе Кабинета министров. Своим мнением поделился в соцсети Twitter написал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Сейчас есть фактически одно решение - Сейму в ближайшие две недели надо изменить законодательство и установить, что премьером можно стать автоматически. Иначе, какой смысл создавать какое-то правительство Гобземса, если неясно, сможет ли он получить доступ к государственным секретам", - вопрошает эксперт в соцсети Twitter.

Напомним, неделю назад один из потенциальных кандидатов на пост премьера Артис Пабрикс от "Для развития/За!" и Янис Борданс от НКП были допущены Бюро по защите Сатверсме к гостайне, тогда как относительно Алдиса Гобземса БЗС должно провести дополнительную проверку, об этом ранее сообщила пресс-представитель БЗС Илзе Маура.

"О третьем кандидате в премьеры необходима дополнительная проверка, так как этому лицу ранее не выдавалось доступа. БЗС о данной ситуации информировало президента", - сказала представительница спецслужбы.

Как сообщалось, сегодня, 26 ноября президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.

Гобземс намерен привлечь к переговорам все правоцентристские партии - KPV LV, Новую консервативную партию, "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

В неофициальных беседах партии выражают удивление решением президента Раймонда Вейониса выдвинуть Гобземса кандидатом в премьер-министры, но не исключают и того, что ему удастся сформировать правительство, если будут развеяны сомнения в допуске к государственной тайне.

Сам Гобземс после выдвижения заявил, что хочет услышать аргументы Бюро по защите Сатверсме относительно того, почему для рассмотрения его допуска к гостайне требуется так много времени. Гобземс выразил уверенность, что допуск у него будет.

На формирование правительства Гобземсу даны две недели.

Комментарии 1
Адельфина12 минут назад
Что ж за пресловутая гостайна такая?
Куда делся золотой запас Латвии? - так я уже догадалась и без доступа!)))

Да разве главное - это?
Я всегда думала, что у премьера должно быть просто в порядке с головой, с логикой и с математикой!
Опыт, - уж не до жиру, - хоть проверьте на вменяемость! Какая, нахрен, тайна?

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