﻿ Гобземс: если стану премьером, откажусь от люкс-автомобиля, Mixnews.lv

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Лидер партии KPV LV Алдис Гобземс пообещал в случае назначения на пост премьера отказаться от автомобиля класса люкс, на котором обычно передвигается глава кабинета министров Латвии. Об этом Гобземс сообщил накануне вечером в прямой трансляции на Facebook.

"Я думаю о встрече с руководством Службы неотложной медпомощи, которая состоялась на прошлой недели, где люди уходят с работы. Фактически в СНМП все выглядит довольно печально, и для разрешения ситуации необходимо не так много - 11 миллионов евро. И я думал о том, что может сделать государство. У меня внутренне ощущение, если меня утвердят, то правительство должно будет отказаться от многих люксовых вещей. Пока не будут достойные зарплаты у медиков, я допускаю, что премьеру, если я буду утвержден в должности, не надо ездить на машинах стоимостью 100-110 тысяч евро. Думаю, если я стану премьером, я от такой машины откажусь, так как у государства есть более важные вопросы, которые нуждаются в оперативном решении", - сказал Гобземс.

Также Гобземс считает, что главным приоритетом правительства должны быть дети, которых государство будет ставить на первое место и заботиться об их благосостоянии и о том, чтобы в Латвии дети жили в семьях, а не в детдомах.

Кроме того, свою жизнь Гобземс пообещал посвятить процветанию Латвии и сплочению общества.

"Я обещаю, что всю свою дальнейшую жизнь я посвящу процветанию нашего народа. Я буду делать все от меня зависящее и даже не зависящее , чего бы мне это не стоило, чтобы государство повернулось лицом к людям, чтобы мы стали сплоченным обществом, которое не будет топить друг друга, но поддерживать, тогда страна будет процветать еще стремительнее" , - сказал во время прямой трансляции на Facebook Гобземс.

Лидер KPV LV поблагодарил президента Раймонда Вейониса за "смелость и доверие". "Могу обещать, что всю свою оставшуюся жизнь я буду делать все возможное, чтобы народ Латвии жил в достатке и согласии, чтобы Латвия процветала", - сказал он.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии "KPV LV" Алдису Гобземсу.

Вейонис дал Гобземсу две недели, чтоб сформированное им правительство могло заручиться поддержкой парламентского большинства, определиться с кандидатами на министерские посты и главными задачами нового правительства. Если это не удастся, президент отзовет выдвижение Гобземса, но надеется, что партии сумеют договориться о формировании нового правительства.

Фото: facebook.com/aldis.gobzem