﻿ Журналист: на Украине - военное положение, а Латвия транслирует "Путина", Mixnews.lv

Журналист: на Украине - военное положение, а Латвия транслирует "Путина" (60)

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Эксклюзив | 27 ноября 2018 года, 13:39

На фоне обострения российско-украинских отношений, спровоцированных инцидентом в Керченском проливе, в Латвии прождолжает работать рупор "путинской пропаганды" в лице телекоммуникационной компании Lattelecom, возмущается латвийская журналистка Байба Рулле, публикующая материалы в газете Diena.

"Украина ввела военное положение, Балтийские и мировые лидеры реагируют, па принадлежащее Латвии компания Lattelecom на нескольких каналах показывает пропаганду Путина. Для кого это нормально?", - пишет журналистка.

В свою очередь финансист и общественный активист Кристина Блумберга  спрашивает, почему тогда все молчат, начиная от самих журналистов, заканчивая жителями Латвии.

"Но почему Вы и остальные журналисты молчите? Только время от времени возмущаетесь в twitter... Почему нет сюжетов, кампаний, никто не организует протестов, не пишет писем и не подает заявлений?!", - пишет Блумберга.

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"Сто раз эти темы обсуждались, альтернативы нет. Латвийские каналы ничего предложить не могут. Чистый бизнес. Каждый сам должен фильтровать поступающую информацию как с Востока, так и с Запада, а особенно с башни на Заклюсала", - пишет Гунтарс Васильевс.

Некоторые пользователи считают, что в данном случае надо применять жесткие санкции в отношение телеканалов, транслирующих "российскую пропаганду". А другие указали, не бездеятельность Полиции безопасности.

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Напомним, в воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

Комментарии 60
Рита2 часа назад
За четыре года Украина потеряла на востоке страны более 10000 своих граждан, а военное положение вводится из-за провокации без человеческих жертв. Клоуны и дебилы.
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Игорь2 часа назад
Не нравится, не смотрите. А запрещать неразумно и глупо.
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Газетчик2 часа назад
А мне всеравно что там какая то журналиска пишет которую я и знать не знаю.
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