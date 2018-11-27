﻿ Журналист: на Украине - военное положение, а Латвия транслирует "Путина", Mixnews.lv

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На фоне обострения российско-украинских отношений, спровоцированных инцидентом в Керченском проливе, в Латвии прождолжает работать рупор "путинской пропаганды" в лице телекоммуникационной компании Lattelecom, возмущается латвийская журналистка Байба Рулле, публикующая материалы в газете Diena.

"Украина ввела военное положение, Балтийские и мировые лидеры реагируют, па принадлежащее Латвии компания Lattelecom на нескольких каналах показывает пропаганду Путина. Для кого это нормально?", - пишет журналистка.

Ukraina izsludina kara stāvokli, Baltijas valstis un pasaules līderi reaģē, tikmēr LV valstij piederošā Lattelecom vairākos kanālos raida Putina propogandu. Kam tas ir normāli? — Baiba Rulle (@BaibaRulle) 26 ноября 2018 г.

В свою очередь финансист и общественный активист Кристина Блумберга спрашивает, почему тогда все молчат, начиная от самих журналистов, заканчивая жителями Латвии.

"Но почему Вы и остальные журналисты молчите? Только время от времени возмущаетесь в twitter... Почему нет сюжетов, кампаний, никто не организует протестов, не пишет писем и не подает заявлений?!", - пишет Блумберга.

"Сто раз эти темы обсуждались, альтернативы нет. Латвийские каналы ничего предложить не могут. Чистый бизнес. Каждый сам должен фильтровать поступающую информацию как с Востока, так и с Запада, а особенно с башни на Заклюсала", - пишет Гунтарс Васильевс.

Некоторые пользователи считают, что в данном случае надо применять жесткие санкции в отношение телеканалов, транслирующих "российскую пропаганду". А другие указали, не бездеятельность Полиции безопасности.

Напомним, в воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

Sagrābtais #Ukraina jūras spēku kuteris "Berdjanska" ar caurumu korpusā, kurš iespējams radies no artilērijas lādiņa trāpījuma incidenta laikā Azovas jūrā. pic.twitter.com/h7evv4vAWX — BreakingLV (@breakinglv) 27 ноября 2018 г.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.