﻿ Юрист: у глупости в Керченском проливе могут быть тяжелые последствия, Mixnews.lv

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Последствия инцидента в Керченском проливе, где в воскресенье российский пограничный катер протаранил украинский буксир, гораздо важнее, чем поиски виновного. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал юрист, политический обозреватель и консультант Европарламента Юрий Соколовский.

"Неважно, кто там прав, а кто виноват — эта ситуация опасна. Может быть, что ни одна из сторон не делала никаких провокаций, а произошли случайные действия. Какая-то глупость, например, отдельных исполнителей. Проблема в том, что когда комната наполнена газом - даже не важно, кто чиркнет спичкой, а важно, что может произойти очень большой взрыв. Все события достаточно локальны, но всколыхнуть может достаточно сильно", - отметил Соколовский.

По его мнению, украинские моряки могли пытаться пересечь границу Азовского моря, чтобы проверить реакцию российских пограничников.

"Украина могла решить проверить, какая будет реакция со стороны России. Если реакции серьезной не будет, то, собственно, ура, можно дальше продвигаться, и показать, какие мы молодцы, ничего не боимся. А поскольку реакция со стороны России была другой, то мы видим, что президент Порошенко выжимает все 100% из этой ситуации. Инцидент, конечно, очень опасный, даже если не будет сейчас больших последствий, его можно сравнить с комнатой, наполненной газом", - сказал Соколовский.

При этом он отметил, что выход Великобритании из ЕС сегодня отодвинул тему российско-украинских отношений на второй план в повестке Европарламента.

"Европейский парламент уже несколько недель назад принимал резолюцию по Азовскому морю, она, конечно, представлена в проукраинских тонах. Не могу сказать, что эта тема сейчас является главной в парламенте. Выход Великобритании из ЕС сейчас является темой куда более важной. Кроме того, все уже привыкли, что практически пять лет президент Порошенко говорит об агрессии со стороны России. Почему-то за эти пять лет военного положения в стране не объявлялось, а сейчас решили объявить. Такого рода событие, безусловно, отразится на выборах в Украине 2018 года. Президент Порошенко может набрать очков благодаря этой ситуации. Хотя непонятно, что будет дальше, если после объявления военного положения в стране не будет никакой эскалации", - сказал Соколовский.

Напомним, что в воскресенье вечером российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Как заявили в ФСБ, они незаконно пересекли российскую границу и не реагировали на требование остановиться. Украинские власти обвинили Россию в агрессии и подняли вопрос о введении в стране военного положения.