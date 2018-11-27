﻿ Гаспарян на Baltkom: Вайкуле нужно поставить памятник на Красной площади, Mixnews.lv

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Певица Лайма Вакуле внесла огромный вклад в развитие русскоязычной музыки на территории Латвии, за что Россия должна быть ей благодарна. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян, комментируя общественный резонанс, который вызвало заявление Вайкуле, что она ни за какие гонорары не поедет выступать в Крым.

"Что касается этой непотребщины, которая возникла с Лаймой Вайкуле: тут и отмашки никакой не нужно было давать, это ситуация, как для собаки Павлова условный рефлекс — ах, она там что-то про Крым сказала, ах, она туда не поедет — и не важно в каком контексте она это сказала. Лайма пыталась проявить дипломатичность, ужом выкрутиться, а все равно это России не понравилось. А уж каким другом для России является Лайма — трудно найти таких", - сказал журналист.

Гаспарян отметил, что Лайма Вайкуле всегда выступает против "политических барьеров" между артистами и старается быть абстрагированой от политики.

"Сколько она сделала для развития русскоязычной музыки на территории Латвии — ей на Красной площади надо бы памятник поставить, а не пинать бедную за то, что она констатировала очевидный факт, что как гражданка ЕС не может выступать в Крыму, по причине наличия санкций. Ну не может она, вот хочет может быть, но не может! И не поедет туда никогда. Были какие-то вмешательства. Я думаю, что сказали: "Ладно, уже не нужно трогать эту Лайму", а иначе бы из нее бы вынули все до последней косточки. Тем не менее, я ее в последнее время не часто вижу в наших эфирах", - отметил он.

Напомним, в августе на пресс конференции перед концертом в Одессе народная артистка Латвии Лайма Вакуле заявила, что ни за какие гонорары не поедет выступать в Крым. Кроме этого она сообщила, что у нее нет никакой ностальгии по развалившемуся СССР. Некоторые знаменитости раскритиковали позицию Вайкуле, а в Госдуме артистку назвали жертвой антироссийской пропаганды.