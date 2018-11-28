﻿ Юдин: свобода слова не дает журналистам право разжигать рознь, Mixnews.lv

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Юдин: свобода слова не дает журналистам право разжигать рознь (28)

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Эксклюзив | 28 ноября 2018 года, 10:15

В Латвии не предусмотрено наказание за критику, но это не дает журналистам полную свободу. Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, депутат 13-го Сейма от "Нового Единства" Андрей Юдин, комментируя задержание главного редактора сайта IMHOclub Юрия Алексеева. 

"В любой ситуации надо знать детали. Если человек является журналистом, то это не освобождает его от ответственности за свои слова. Журналисты должны иметь возможность работать независимо, но свобода слова не абсолютна! Например, нельзя разжигать межнациональную рознь, а потом говорить, что это свобода слова. Существует свобода в информировании общества. Критическая информация приветствуется. Да, кто-то критику воспринимает болезненно, но журналистов Baltkom никто не хватает за критику. Критиковать можно. Но в конкретных случаях надо разбираться. При этом надо помнить, что у журналиста нет иммунитета — он не может делать так и сяк, показывая свои документы. Наказания предусмотрены только за разжигание межнациональной розни - за критику наказывать не будут", - сказал Юдин.

Напомним, латвийский журналист, публицист и главный редактор сайта IMHOclub Юрий Алексеев был задержан Полиции безопасности (ПБ) 23 ноября, спецслужбы также провели обыск у него дома. В воскресенье, 25 ноября, суд Видземского предместья Риги отклонил ходатайство ПБ об избрании в качестве меры пресечения в отношении задержанного журналиста заключение под стражу. Журналист был отпущен на свободу.

Комментарии 28
Евлампий 18 часов назад
Не, ну давайте вспомним про"вшей"и прочее разжигание ненависти!!! И что?? Кого- то посадили?? В Латвии всё как-то однобоко :"русские" - сидят в тюрьме, а латыши - В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ гуляют на свободе!!! Ну у нас же страна называется "Латвийская Республика" а не ЛАТЫШСКАЯ республика !!! ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ???
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Майк1 час назад
Про этого иудина даже нет смысла комментить. Мерзок внешне и внутренне...пенсию себк сделал-двв срока просидел в сайме.
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балабол1 час назад
иудину 30-ти серебряников , явно мало , решил ещё кого нибудь продать , зря пытается , в памяти народа ещё живы те , кто тем-же способом зарабатывал в 40-50-е годы , ссылать некуда , Сибирь осталась в другом государстве
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