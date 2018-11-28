﻿ Юдин: свобода слова не дает журналистам право разжигать рознь, Mixnews.lv

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В Латвии не предусмотрено наказание за критику, но это не дает журналистам полную свободу. Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, депутат 13-го Сейма от "Нового Единства" Андрей Юдин, комментируя задержание главного редактора сайта IMHOclub Юрия Алексеева.

"В любой ситуации надо знать детали. Если человек является журналистом, то это не освобождает его от ответственности за свои слова. Журналисты должны иметь возможность работать независимо, но свобода слова не абсолютна! Например, нельзя разжигать межнациональную рознь, а потом говорить, что это свобода слова. Существует свобода в информировании общества. Критическая информация приветствуется. Да, кто-то критику воспринимает болезненно, но журналистов Baltkom никто не хватает за критику. Критиковать можно. Но в конкретных случаях надо разбираться. При этом надо помнить, что у журналиста нет иммунитета — он не может делать так и сяк, показывая свои документы. Наказания предусмотрены только за разжигание межнациональной розни - за критику наказывать не будут", - сказал Юдин.

Напомним, латвийский журналист, публицист и главный редактор сайта IMHOclub Юрий Алексеев был задержан Полиции безопасности (ПБ) 23 ноября, спецслужбы также провели обыск у него дома. В воскресенье, 25 ноября, суд Видземского предместья Риги отклонил ходатайство ПБ об избрании в качестве меры пресечения в отношении задержанного журналиста заключение под стражу. Журналист был отпущен на свободу.