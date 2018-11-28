﻿ Шадурскиса назвали выдающимся реформатором в истории Латвии, Mixnews.lv

Шадурскиса назвали выдающимся реформатором в истории Латвии (18)

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Эксклюзив | 28 ноября 2018 года, 07:14

Карлис Шадурскис войдет в историю Латвии как один из лучших министров образования и науки. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс.

Он высоко оценивает сотрудничество с Шадурскисом.

"Я очень высоко оцениваю то, что сделал Карлис Шадурскис на своем посту. Я думаю, он один из министров, который войдет в историю как министр, который продвигал очень глубокие реформы. И делал это успешно. Я могу только выразить благодарность, у нас было очень хорошее сотрудничество. Очень жаль, что Карлис покидает этот пост", - сказал Цатлакс.

Напомним, вчера стало известно, что Карлис Шадурскис покидает должность министра образования и науки и переходит на работу в Европарламент. Вчера Шадурскис в последний раз поучаствовал в заседании правительства в нынешнем составе и уже сегодня он отправится в Брюссель и займет должность депутата Европарламента.

Депутатский мандат полагается Шадурскису после избрания в Сейм евродепутата Артиса Пабрикса, избранного в Европарламент от партии "Единство".

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 18
Sedna1 час назад
Шадурский войдет в" историю успеха Латвии" как самый большой идиот и дегенерат. Как и вся латышская "история успеха", он такой же дебил.
1
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Странно 1 час назад
Чтобы делать такое заявление, разве не нужно дождаться результатов реформ?
Или у нас реформы придумывают ради реформ?)))))
2
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Латышский Нострадамус?1 час назад
А когда, наконец, правительство сформируют? А когда люди начнут возвращаться? А когда висбуслаби?
3
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