﻿ Улманис: в "Динамо" у меня шестизначная зарплата, но пенсия президента больше, Mixnews.lv

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Бывший президент Латвии Гунтис Улманис не видит ничего плохого в том, что компания "Газпром" является владельцем рижского хоккейного клуба "Динамо". Бывший глава государства доволен своей зарплатой на должности члена совета спортклуба, которая в год составляет более 160 тысяч евро до уплаты налогов (более 13 тысяч в месяц). Об этом он рассказал в интервью программе "DELFI TV с Янисом Домбурсом".

По словам Улманиса, он не считает, что латвийский клуб нарушает российские санкции, введенные Европой в отношении России после присоединения Крыма к территории РФ.

"Сначала хочу отмежеваться от формулировки, как вы сказали, от Крыма. Крым оккупирован, мы [российский] Крым не признаем, в том числе я лично не признаю и никогда в жизни не признаю. Хоккей никоим образом не связан ни с Крымом, ни с событиями вокруг Крыма, ни с личностями. Политиками принят соответствующий документ, который мы называем "санкционным списком". Требования санкций соблюдаем и мы", - сказал Улманис.

Он также не отметил, что удовлетворен зарплатой председателя правления клуба, однако она несравнима с пенсией президента.

"Пенсия президента - очень серьезная цифра", - сказал Улманис.

Янис Домбурс назвал зарплаты трех членов правления рижского "Динамо", включая Улманиса - 485 тысяч евро. На это экс-президент сначала удивился, но потом допустил, что это может соответствовать действительности.

"Наверное, за "Динамо" получаю... Но, господин Домбурс, мы ведь сейчас говорим о процессах, а не о персоналиях? Ну да ладно... Что получено, то потрачено, что я могу еще сказать", - уклончиво ответил Улманис.

Говоря о том, что "Динамо" принадлежит зарубежной компании, экс-президент указал, что клуб так или иначе подчиняется латвийскому законодательству, независимо от того, кто ее владелец.

"Я не понимаю формулировку "не принадлежит латышам". Какая угодно бизнес-сфера, компания или организация может работать под флагом - и она "не принадлежит латышам"? Принадлежит Латвии, подчинена латвийским законам, латвийским людям, это спортивная организация, которая работает только с одной ясной целью - поддерживать хоккей в Латвии, дать возможность детям с определенного возраста освоить эту игру и достичь высот", - сказал бывший политик.

Улманис подчеркнул, что компания "Газпром" финансирует хоккей во всем мире, благодаря чему молодые люди могут заниматься и развиваться в этом виде спорта.

"Да, главный источник финансов рижского "Динамо" - это "Газпром". Дочернее предприятие, которое финансирует спорт во всем мире - в Латвии, Литве, Франции, Великобритании. Которая ставит для себя цель поддерживать конкретные виды спорта, в данном случае хоккей, выделяет деньги в глобальном масштабе, чтобы этот вид спорта глобально развивался. И я ничего предосудительного в этом не вижу", - сказал Улманис.

Отметим, согласно информации на сайте рижского "Динамо", владельцем рижского "Динамо" и сопредседателем совета директоров компании Itera является русский миллионер Игорь Макаров.

Крупнейшим акционером клуба является импортер российского газа, дочернее предприятие "Газпрома" Itera Latvija, которому принадлежат 60,96% акций. При этом Itera Latvija через посредничество офшора принадлежит российской компании Itera.

9,76% акций "Динамо" принадлежат руководителю Itera Latvija Юрису Савицкису. По 9,76% акций принадлежат Айгару Калвитису и предпринимателю Гунтису Равису, а 4,88% акций — Гунтису Улманису. По 2,44% акций принадлежат Алдису Пауниньшу и Кристу Фрейбергсу.

"Динамо" — профессиональный латвийский хоккейный клуб. Клуб базируется в столице Латвии - Риге. Клуб основан 7 апреля 2008 года. С этого же года выступает в Континентальной хоккейной лиге.