﻿ Режиссер о продолжении "Место встречи изменить нельзя": Безрукова там не будет!, Mixnews.lv

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Член творческой группы "Митьки", художник и режиссер продолжения фильма "Место встречи изменить нельзя" Дмитрий Шагин рассказал о том, что актеры, сыгравшие в картине, работали без гонораров. В программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom он поделился некоторыми секретами создания этого фильма.

"Мы сняли продолжение "Место встречи изменить нельзя". Наше продолжение такое - "Митьки встречают эру милосердия". Как по роману Вайнеров. Представляете, снять кино, в котором все артисты снимаются бесплатно! Все работали по дружбе — это большое дело. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, что называется", - сказал Шагин.

При этом он не стал раскрывать имя актера, исполнившего роль Глеба Жеглова, которого в классическом фильме 1979 года сыграл Владимир Высоцкий.

"Кто сыграл Жеглова — это секрет, я пока не буду раскрывать. Но у нас так снято в начале фильма, что лица не видно. Сами понимаете, Безрукова же не будешь звать. Не переиграть Высоцкого — это однозначно. У нас там замечательные артисты играют: Слава Бутусов, Олег Гаркуша, Женя Любич, Саша Баширов — известный актер, легко догадаться, что он играет Промокашку. А я играю такого дворника питерского - послевоенного дядю Митяя. Дворник, который помогает главному герою раскрыть секрет банды "Черная кошка", которая перебралась в Петербург. У нас своя трактовка этого романа, такая, добрая", - отметил Шагин.

Напомним, пятисерийный телевизионный фильм "Место встречи изменить нельзя" режиссера Станислава Говорухина был снят в 1979 году. В основу сценария Аркадия и Георгия Вайнеров положен сюжет их романа "Эра милосердия". В феврале 2018 года лидер арт-группы "Митьки" Дмитрий Шагин сообщил на своей странице в Facebook, что снимает продолжение знаменитой кинокартины.

Фото: скриншот с Youtube