﻿ Режиссер о продолжении "Место встречи изменить нельзя": Безрукова там не будет!, Mixnews.lv

Режиссер о продолжении "Место встречи изменить нельзя": Безрукова там не будет! (3)
Член творческой группы "Митьки", художник и режиссер продолжения фильма "Место встречи изменить нельзя" Дмитрий Шагин рассказал о том, что актеры, сыгравшие в картине, работали без гонораров. В программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom он поделился некоторыми секретами создания этого фильма.
"Мы сняли продолжение "Место встречи изменить нельзя". Наше продолжение такое - "Митьки встречают эру милосердия". Как по роману Вайнеров. Представляете, снять кино, в котором все артисты снимаются бесплатно! Все работали по дружбе — это большое дело. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, что называется", - сказал Шагин.
При этом он не стал раскрывать имя актера, исполнившего роль Глеба Жеглова, которого в классическом фильме 1979 года сыграл Владимир Высоцкий.
"Кто сыграл Жеглова — это секрет, я пока не буду раскрывать. Но у нас так снято в начале фильма, что лица не видно. Сами понимаете, Безрукова же не будешь звать. Не переиграть Высоцкого — это однозначно. У нас там замечательные артисты играют: Слава Бутусов, Олег Гаркуша, Женя Любич, Саша Баширов — известный актер, легко догадаться, что он играет Промокашку. А я играю такого дворника питерского - послевоенного дядю Митяя. Дворник, который помогает главному герою раскрыть секрет банды "Черная кошка", которая перебралась в Петербург. У нас своя трактовка этого романа, такая, добрая", - отметил Шагин.
Напомним, пятисерийный телевизионный фильм "Место встречи изменить нельзя" режиссера Станислава Говорухина был снят в 1979 году. В основу сценария Аркадия и Георгия Вайнеров положен сюжет их романа "Эра милосердия". В феврале 2018 года лидер арт-группы "Митьки" Дмитрий Шагин сообщил на своей странице в Facebook, что снимает продолжение знаменитой кинокартины.
Фото: скриншот с Youtube
Хоть один фильм оставьте в покое?
Я даже знаю, что на уме у этого деда, - ведь каждый хоть раз, да посмотрит, что они там отщёлкали на скорую руку. Но это же будет не "Черная кошка", это же будет фон для рекламы памперсов!
Не хочу, чтобы Высоцкий в гробу переворачивался.
А также Белявский, Евстигнеев, и все, кто не дожил до этой вашей пошлости.
Задолбали эти современные киноделы - не трожте святое!!!