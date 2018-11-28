﻿ Режиссер: когда увидел старые интервью Путина, сразу понял - школа КГБ, Mixnews.lv

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У людей, которые когда-либо работали в Комитете государственной безопасности СССР (КГБ), очень схожий образ мышления и риторические приемы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал кинорежиссер Гинтс Грубе, недавно представивший свой фильм Lustrum о методах деятельности КГБ и, в частности, о "мешках ЧК".

По словам Грубе, поведение экс-сотрудника КГБ свойственно и президенту России Владимиру Путину, который работал в советской спецслужбе более 15 лет.

"Я поговорил со многими офицерами КГБ. В тот период я посмотрел фильм Виталия Манского "Свидетели Путина". Там было его раннее интервью с Путиным. И у меня сложилось впечатление, что по стилю мышления, по языку, который он использует, они очень похожи. Я шифровал разговор с четырьмя сотрудниками КГБ. Картинки не было, только звук. Создается впечатление, что ты шифруешь слова одного и того же человека. Похожий стиль, аргументация, то, как уходить от вопросов. То есть одна школа", - сказал Грубе.

Режиссер также рассказал, что найти имена бывших сотрудников КГБ не составило труда.

"Было ясно, кто эти люди, потому что система так построена, что во всех влиятельных организациях - телевидение, киностудии, институты и так далее - были штатные сотрудники. Они считались кураторами по идеологической части. Никакими анонимами они не были. Буквально все можно найти в интернете", - рассказал Грубе.

Напомним, 5 сентября комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила идею о публикации архивов КГБ ЛССР в интернете, чтобы с ними мог ознакомиться любой желающий. Предполагается, что содержимое архивов начнут размещать в интернет-системе Латвийского национального архива уже в этом году.

Фото: кадр из фильма "Свидетели Путина"