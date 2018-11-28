﻿ Режиссер: когда увидел старые интервью Путина, сразу понял - школа КГБ, Mixnews.lv

Режиссер: когда увидел старые интервью Путина, сразу понял - школа КГБ (87)

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Эксклюзив | 28 ноября 2018 года, 18:02

У людей, которые когда-либо работали в Комитете государственной безопасности СССР (КГБ), очень схожий образ мышления и риторические приемы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал кинорежиссер Гинтс Грубе, недавно представивший свой фильм Lustrum о методах деятельности КГБ и, в частности, о "мешках ЧК".

По словам Грубе, поведение экс-сотрудника КГБ свойственно и президенту России Владимиру Путину, который работал в советской спецслужбе более 15 лет.

"Я поговорил со многими офицерами КГБ. В тот период я посмотрел фильм Виталия Манского "Свидетели Путина". Там было его раннее интервью с Путиным. И у меня сложилось впечатление, что по стилю мышления, по языку, который он использует, они очень похожи. Я шифровал разговор с четырьмя сотрудниками КГБ. Картинки не было, только звук. Создается впечатление, что ты шифруешь слова одного и того же человека. Похожий стиль, аргументация, то, как уходить от вопросов. То есть одна школа", - сказал Грубе.

Режиссер также рассказал, что найти имена бывших сотрудников КГБ не составило труда.

"Было ясно, кто эти люди, потому что система так построена, что во всех влиятельных организациях - телевидение, киностудии, институты и так далее - были штатные сотрудники. Они считались кураторами по идеологической части. Никакими анонимами они не были. Буквально все можно найти в интернете", - рассказал Грубе.

Напомним, 5 сентября комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила идею о публикации архивов КГБ ЛССР в интернете, чтобы с ними мог ознакомиться любой желающий. Предполагается, что содержимое архивов начнут размещать в интернет-системе Латвийского национального архива уже в этом году.

Фото: кадр из фильма "Свидетели Путина"

Комментарии 87
лол2 часа назад
Гинтс Грубе? 1972 г. рождения.
Специалист по КГБ ??? Он наверное стучать начал раньше чем родился?
ЭщЭ жги, попкорн уже заканчивается.
7
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....2 часа назад
Пиздуй в свою вУсраину, там у вас алкаш Педро военное положение ввел. Шуруй родину защищай, хохлопитек...
7
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Да уж1 час назад
Как вижу Саня,так сразу ясно,что тексты будут про педерастов.
5
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