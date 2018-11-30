﻿ "Не идти на работу?" Впервые латвийцы согласились с СГД, Mixnews.lv

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Пользователи соцсети Facebook стремительно тиражируют картинку в виде календаря на декабрь со страницы Службы госдоходов, на которой отмечены рождественские дни, выпадающие в 2018 году на рабочую неделю. Примечательно, что в аннотации налоговая служба указывает, что в декабре только 17 рабочих дней, а между Рождеством и Новогодними выходными смысла выходить на работу вообще нет. Эту запись СГД снабдила "смайликом".

"Если ГСД говорит, что нет смысла идти на работу, то, может быть, на самом деле нет смысла работать", - пишет пользовательница из Вентспилса под ником Vnk Lelde.

Пользователям соцсети, по всей видимости, эта идея понравилась и они стали активно распространять пост.

Напомним, ранее Mixnews обобщил информацию о праздничных днях в оставшиеся месяцы 2018 года и в будущем, 2019 году, основываясь на данных Службы госдоходов, портала tavirekini.lv и официального ресурса likumi.lv. На этих платформах созданы календари рабочих и выходных, праздничных, а также сокращенных или перенесенных рабочих дней в государственных учреждениях и предприятиях самоуправлений в качестве помощи для упорядочения бухгалтерских дел.

Праздничные каникулы наступят у латвийцев в конце года, когда будут отмечать Рождество и Новый год.

Так, католическое Рождество 24-26 декабря выпадает на понедельник, вторник, среду. Соответственно латвийцы будут отдыхать с субботы, 22 декабря до среды, 26 декабря. Четверг и пятница (27, 28) декабря будут рабочими, а затем вновь будет два выходных.

Затем следует 31 декабря — проводы Старого года и 1 января - встреча Нового 2019 года. Эти даты в 2018 году выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, отдыхать латвийцы будут 29, 30, 31 декабря и 1 января. Далее следует короткая рабочая неделя из трех рабочих дней - 2, 3, 4 января, затем вновь выходные.

Фото: twitter.com/vid_gov