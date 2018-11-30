﻿ "Не идти на работу?" Впервые латвийцы согласились с СГД, Mixnews.lv

"Не идти на работу?" Впервые латвийцы согласились с СГД (7)

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Эксклюзив | 30 ноября 2018 года, 09:46

Пользователи соцсети Facebook стремительно тиражируют картинку в виде календаря на декабрь со страницы Службы госдоходов, на которой отмечены рождественские дни, выпадающие в 2018 году на рабочую неделю. Примечательно, что в аннотации налоговая служба указывает, что в декабре только 17 рабочих дней, а между Рождеством и Новогодними выходными смысла выходить на работу вообще нет. Эту запись СГД снабдила "смайликом".

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"Если ГСД говорит, что нет смысла идти на работу, то, может быть, на самом деле нет смысла работать", - пишет пользовательница из Вентспилса под ником Vnk Lelde.

Пользователям соцсети, по всей видимости, эта идея понравилась и они стали активно распространять пост.

Напомним, ранее Mixnews обобщил информацию о праздничных днях в оставшиеся месяцы 2018 года и в будущем, 2019 году, основываясь на данных Службы госдоходов, портала tavirekini.lv и официального ресурса likumi.lv. На этих платформах созданы календари рабочих и выходных, праздничных, а также сокращенных или перенесенных рабочих дней в государственных учреждениях и предприятиях самоуправлений в качестве помощи для упорядочения бухгалтерских дел.

Праздничные каникулы наступят у латвийцев в конце года, когда будут отмечать Рождество и Новый год.

Так, католическое Рождество 24-26 декабря выпадает на понедельник, вторник, среду. Соответственно латвийцы будут отдыхать с субботы, 22 декабря до среды, 26 декабря. Четверг и пятница (27, 28) декабря будут рабочими, а затем вновь будет два выходных.

Затем следует 31 декабря — проводы Старого года и 1 января - встреча Нового 2019 года. Эти даты в 2018 году выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, отдыхать латвийцы будут 29, 30, 31 декабря и 1 января. Далее следует короткая рабочая неделя из трех рабочих дней - 2, 3, 4 января, затем вновь выходные.

Фото: twitter.com/vid_gov

Комментарии 7
Адельфина1 час назад
Ну, а чего им, сидящим на окладе, и не прогулять?
А большинство, как волка, ноги кормят.
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6661 час назад
Так в латвие праздничных и выходных в 2 раза больше ,чем рабочих. Латыши в основном чиновники и максленики,конечно они не работают,привыкли жить на шее у других. Хоть все дни выходные ,зряплату в любом случае получат ,мы ведь налоги платим
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программист пошутил вслух?1 час назад
И незаметил как записал (или машина услышала и записала) эти слова в комментарии. Судя по ляпам последнего времени в налоговой и финансовой сфере, там работают даже не студенты, а школьники 12-14 лет
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