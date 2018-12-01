﻿ Соцсети о горах мусора: завидуем Скандинавии, а во что сами превратили Латвию?, Mixnews.lv

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Жители Латвии с удовольствием отмечают столетнюю годовщину страны, но сами абсолютно не прикладывают никаких усилий, чтобы она процветала. Люди, отправляясь на природу, коей славится Латвия, бессовестно разбрасывают мусор и не убирают за собой после отдыха на природе, возмущается пользователь соцсети Facebook Владимир Иванов.

"Мой друг повез меня на "секретное место", на рыбалку! Вместо рыбалки убирали берег... Можно завидовать шведам, финнам, норам. Какая у них природа, дороги, страны! Мечтать и о красивой и сильной Латвии в 100-летнюю годовщину! НО! Что это??? Мы кто такие, чтоб так позволять себе обращаться с нашей страной? Где и какое место не скажу!!! ЭТО ЛАТВИЯ!!! И ЭТО МЫ! НАРОД ЛАТВИИ!!", - возмущается мужчина.

Пользователи не только стали возмущаться увиденным на снимке, но и стали называть места, где часто можно увидеть подобную картину.

"Так же гуляю в Мангальсале, особенно летом. Ненавижу всех загоральщиков. Уроды", - пишет одна пользовательница.

В свою очередь еще одна женщина указала, что во всем виноваты современные правила воспитания.

"Милые комментирующие, ведь в школе запрещено ребенку за собой убирать,мыть и чистить,миленький надорвется! Вот и результат 27 демократии, прав человека и т.д. уборщица ведь за это деньги получает и там уберет... Какая разница лес, пруд, взморье или просто обочина дороги. Сами,сами не воспитали...", - пишет пользовательница FB.