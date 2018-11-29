﻿ Соцсети: Гобземс замечен в трамвае - уже отказался от люкс-авто?, Mixnews.lv

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Лидер KPV LV Алдис Гобземс, выдвинутый президентом Раймондом Вейонисом кандидатом на пост премьера, был замечен едущим в общественном транспорте, на что сразу обратили внимание пользователи соцсетей Facebook и Twitter. Напомним, сразу после номинации Гобземс пообещал, если станет премьером, отказаться от люкс-автомобиля.

Когда и кем был сделан снимок, неизвестно, так как в соцсетях тиражируют скриншот с Facebook без источника публикации.

В комментариях к снимку один из пользователей Facebook Дайнис Лиедайс вопрошает у публики: "А если серьезно - кто-то помнит случай, когда в Латвии какой-нибудь премьер был замечен в трамвае?".

Dainis Ledajs: "Bet ja nopietni - kāds atceras kādu gadījumu kad Latvijā kāds ministru prezidents būtu redzēts tramvajā?" pic.twitter.com/xC6SOaHhv3 — Magnuss (@Latvija_100) November 28, 2018

Люди стали комментировать снимок, соревнуясь в остроумии.

"А талончик пробил?"...Еще надо заснять, как он дома ест котлеты... как свидетельство, что он все ближе к народу и ест то же самое, что и другие смертные", - пишут пользователи.

Готис Павилс написал, что ему когда-то "довелось ездить и с Эмсисом, а Страуюму встретил в автобусе".

А Янис Лазденс вообще не удивлен поездкой Гобземса в трамвае, так как часто министры и депутаты едут на работу на велосипедах.

А пользователь Вито Вилкс иронично подметил, что наверное, у белого мерседеса Гобземса нет зимних покрышек, поэтому и поехал на общественном транспорте.

Baltajam mersim nav ziemas riepas? https://t.co/ev1NuJF64X — Vito Vilks (@VitoVilks) November 28, 2018

Но нашлись и такие, кто не верит в светлые помыслы Гобземса, как и в то, что он станет премьером.

Напомним, лидер партии KPV LV Алдис Гобземс пообещал в случае назначения на пост премьера отказаться от автомобиля класса люкс, на котором обычно передвигается глава кабинета министров Латвии. Об этом Гобземс сообщил накануне вечером в прямой трансляции на Facebook.

"Я думаю о встрече с руководством Службы неотложной медпомощи, которая состоялась на прошлой неделе, где люди уходят с работы. Фактически в СНМП все выглядит довольно печально, и для разрешения ситуации необходимо не так много - 11 миллионов евро. И я думал о том, что может сделать государство. У меня внутренне ощущение, если меня утвердят, то правительство должно будет отказаться от многих люксовых вещей. Пока не будут достойные зарплаты у медиков, я допускаю, что премьеру, если я буду утвержден в должности, не надо ездить на машинах стоимостью 100-110 тысяч евро. Думаю, если я стану премьером, я от такой машины откажусь, так как у государства есть более важные вопросы, которые нуждаются в оперативном решении", - сказал Гобземс.