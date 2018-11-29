﻿ Юрашс: лучше всего KNAB работал без начальства, Mixnews.lv

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Лучше всего Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) работало в периоды, когда не было начальства. Об этом в интервью радио Baltkom сказал зампредседателя парламентской фракции Новой консервативной партии, новоизбранный руководитель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Юрашс. По его словам, нескольких глав KNAB выбирали специально для того, чтобы скрыть какие-то схемы заинтересованных лиц, поэтому название бюро так часто связывала в интригами.

"Ситуация у нас не уникальна. Эту службу изначально создавали нехотя, против желания. Но это было условие для вступления в НАТО и ЕС. Хотите? Создадим, но формально, как надо нам. Будут там чем-то заниматься, но не угрожая схемам, коррупционным системам. Но потом появились конкретные задержанные, занимающиеся темными делами. Тогда те, кто занимался этими схемами, потеряли покой. Но они не всегда могли поставить своих людей - из-за этого были разборки. Три последних начальника были с их стороны. Но в службе много работников, которые честно выполняют работу. Они видят все, но начальник заинтересован прикрывать ответственных! Тут возникает конфликт. Нам надо было чуть ли не прятать дела, чтобы начальник не слил эту информацию. Лучше всего служба работала вообще без начальника", - рассказал он.

Напомним, Юрашс работал в KNAB c 2003 года, а в 2015 году его уволил тогдашний начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Ярослав Стрельчонок. Юрашс с решение согласен не был, поэтому оспорил увольнение в суде.