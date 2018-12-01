﻿ CV-Online: работодатели начнут писать в объявлениях много нулей, Mixnews.lv

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С 28 ноября работодатели обязаны указывать в объявлениях предлагаемый размер зарплаты или амплитуду ставок часового тарифа. Это предусмотрено вступившими в силу поправками к закону о труде.

Как в интервью радио Baltkom заявил руководитель компании CV-Online в Латвии Айвис Бродиньш, теперь объявление не будет опубликовано, если работодатель не укажет зарплату.

"Теперь объявление нельзя поставить без указания зарплаты – система просто не даст его опубликовать. Но в этой строке можно написать любые цифры. Скорее всего, работодатели теперь будут указывать большую амплитуду, чтобы была возможность выбрать подходящую зарплату. Они могут указать зарплату от минимальной до 5 тысяч евро. Информация будет, но точных цифр там будет мало", - сказал он.

Как ранее заявил автор поправок, депутат Рихард Колс, в Латвии в объявлениях о найме на работу размер зарплаты либо не указывается вообще, либо характеризуется очень неоднозначно — как конкурентоспособный и стабильный. По его словам, не указывая размер зарплаты, работодатели вводят потенциальных работников в заблуждение, считает политик.