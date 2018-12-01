﻿ Слушатель на Baltkom: чокнутые мамаши против прививок, давайте сжигать врачей!, Mixnews.lv

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Противники вакцинации наносят вред не только собственному организму, но и состоянию здоровья всего общества. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив", в ходе которого обсуждалась тема необходимости прививок, высказал радиослушатель Валерий.

"Кошмар, я вам честно скажу — это просто ужас! Мы скатились в в полнейшее средневековье. Какой бред несут люди, Господи, боже мой, я просто поражаюсь тому, где они этого начитались. Несут такой бред противники прививок. Я не злой человек, но они попробовали бы спасти ребенка, у которого вирусное заболевание, или съездить в центр, где лежат дети с тяжелыми вирусами из-за того, что мамаша чокнутая не привила их вовремя. Мы все являемся частью общества и наша гражданская и общественная деятельность одна из обязанностей. Надо бы это закрепить законодательно заботу себе, о здоровье своих детей. Если ты заразился, заразил других, и хотя бы один человек умер, то нужно вводить за это уголовную ответственность, потому что народ реально не понимает, что творит", - отметил он.

По мнению слушателя, многие люди заблуждаются полагая, что медицина находится на том же этапе развития, что и 100 лет назад.

"Я следил за этой истерией в начале нулевых годов, когда чокнутые мамаши писали в Facebook, что никогда не привьют своему ребёнку чужие ДНК и все остальное. Блин, ребят, не ведитесь вы на это, мы не в средневековье. Возьмите и почитайте как делаются вакцины сейчас. Уже все по-другому. Вакцины уже не те, что 100 - 150 лет назад. Нам осталось только отлавливать врачей на улице и сжигать их, тогда точно скатимся в средневековье", - сказал слушатель.

Как ранее сообщалось, несмотря на усилия врачей, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.

Фото: flickr.com/Деловое сообщество