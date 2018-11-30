﻿ Слушатель Baltkom: последствия прививок могут быть тяжелее, чем болезнь, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что вакцинация считается очень эффективным средством предотвращения заболеваний, последствия прививок могут быть необратимыми. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив", во время обсуждения темы необходимости прививок, заявил, представившийся врачом, радиослушатель.

"В тех случаях, когда пациенту можно делать вакцинацию, она по-любому полезна. Бывает иногда, что человек ограничен в этом. Прививка — это всегда введение инородного вещества в организм, которое имеет побочное явление. Мы читаем на лекарствах — в случае возникновения аллергических реакций не применять. К сожалению, существует определенное количество пациентов, которые получают серьезные осложнения после прививок. Такие осложнения могут закончиться для них даже фатальным исходом. Доктор должен определить нужна ли прививка пациенту. Как сейчас педиатры проводят эти исследования я не знаю, я учился в другое время. Могу сказать, что прививка нас освободила от многих вещей. Как сказала однажды доцент кафедры вирусных заболеваний: "Последствия прививки могут быть тяжелее, чем сама болезнь". Об этом нам нужно всегда помнить!" , - подчеркнул он.

Как ранее сообщал Mixnews, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок. Один из детей был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни. Второй ребенок после домашних родов не получил обязательную дозу витамина K, в результате чего у него возникли нарушения свертывания крови и произошло кровоизлияние в мозг, из-за которого он умер.

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