﻿ Слушатель Baltkom: последствия прививок могут быть тяжелее, чем болезнь, Mixnews.lv

Слушатель Baltkom: последствия прививок могут быть тяжелее, чем болезнь (29)

фото

Эксклюзив | 30 ноября 2018 года, 12:01

Несмотря на то, что вакцинация считается очень эффективным средством предотвращения заболеваний, последствия прививок могут быть необратимыми. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив", во время обсуждения темы необходимости прививок, заявил, представившийся врачом, радиослушатель.

"В тех случаях, когда пациенту можно делать вакцинацию, она по-любому полезна. Бывает иногда, что человек ограничен в этом. Прививка — это всегда введение инородного вещества в организм, которое имеет побочное явление. Мы читаем на лекарствах — в случае возникновения аллергических реакций не применять. К сожалению, существует определенное количество пациентов, которые получают серьезные осложнения после прививок. Такие осложнения могут закончиться для них даже фатальным исходом. Доктор должен определить нужна ли прививка пациенту. Как сейчас педиатры проводят эти исследования я не знаю, я учился в другое время. Могу сказать, что прививка нас освободила от многих вещей. Как сказала однажды доцент кафедры вирусных заболеваний: "Последствия прививки могут быть тяжелее, чем сама болезнь". Об этом нам нужно всегда помнить!" , - подчеркнул он.

Как ранее сообщал Mixnews, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок. Один из детей был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни. Второй ребенок после домашних родов не получил обязательную дозу витамина K, в результате чего у него возникли нарушения свертывания крови и произошло кровоизлияние в мозг, из-за которого он умер.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: pixabay.com

Комментарии 29
Повторим вчерашний пост3 часа назад
Вот я, как родитель, знаю, что моновакцины (одна ампула = прививка от чего-то одного) уже десятилетиями показали, какие побочные эффекты могут/не могут быть в долгосрочной перспективе, поэтому моновакцины я был бы готов ребенку предложить. Но такого варианта не предлагается. А предлагается коктейль из 5, 8 или 10 вакцин в одной прививке - я, возможно, буду готов такой предложить своим внукам, когда такие, как инициатор сбора подписей, повкалывают их своим детям, а я оценю результат через 30-50 лет, нет ли побочных эффектов, так как краткосрочные исследования не убеждают меня, что если не проявились побочные эффекты от такого коктейля через 10-15 лет, то не проявятся позже. Более того, я даже готов заплатить за моновакцины своим детям из своего кармана, но даже такой возможности не предлагается. Не ясен также аргумент инициативы родителей привитых детей против непривитых - если его дети привиты, то им болезни, от которых помогает прививка, и которым могут быть подвержены непривитые дети - никак не мешает.
Ответить
Серж3 часа назад
Прививки - это легализованный способ сокращения народонаселения Земли.
7
Ответить
Патриот3 часа назад
Прививки надо делать от тех болезней которые уже давно считаются эффективными, а те которые в наглую втюхивают против грипов просто зарабатывают не тупых! Штам меняется каждый год, а козлят двадцатилетними прививками.
3
Ответить