﻿ Юдин: ни один латвиец не должен никуда ехать, кроме отпуска, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Все жители Латвии имеют право находиться в этой стране, а уезжать надо только в отпуск и на каникулы. Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, депутат 13-го Сейма от "Нового Единства" Андрей Юдин, комментируя предложение экс-диктора Латвийского радио Мары Кронтале избавиться от русскоязычного населения Латвии по примеру балтийских немцев.

"Призывы кого-то куда-то высылать – недопустимы. Вы можете поехать в отпуск, на каникулы и отдыхать. Все жители Латвии находятся здесь легально. У всех есть паспорта, даже не обязательно быть гражданином. Все люди связаны с Латвией. Так что такие призывы являются безответственными, они недопустимы", - подчеркнул Юдин.

По его словам, любой человек может сообщить о таких призывах в Полицию безопасности.

"Существует адрес, куда можно направлять публикации, жалобы и т.д. Иногда они просто беседуют с нарушителем, иногда заводят дела", - рассказал он.

В октябре 2018 года Мара Кронтале, экс-диктор Латвийского радио, голос которой сейчас звучал при объявлении остановок в рижском общественном транспорте, предложила избавиться от русскоязычного населения Латвии по примеру балтийских немцев.